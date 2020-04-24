Пока во всем мире воздух очищается из-за карантина, в Киеве становится только хуже

Как сообщает Politeka.net, глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко рассказала об истинных причинах катастрофы в эфире программы "Карантин".

Эксперт обратила внимание, что за последние несколько дней Киев стал самым загрязненным городом на Земле. Об этом свидетельствует как индекс загрязнения воздуха QIAir, так и данные независимых мониторингов. Украинские политики уверяют, что причина в масштабных пожарах, которые охватили Чернобыльскую зону и Житомирскую область, но Татьяна Тимочко с этим не согласна.

"В последние годы постоянно сокращается площадь зеленых насаждений в Киеве. В этот сложный период они могли бы стать спасением. Не даром, парки называют зелеными легкими городов. К тому же у нас было возгорание в Голосеевском лесу, нашем природном заповеднике", - подчеркнула эколог.

При этом количество выхлопных газов практически не уменьшилось. По наблюдениям эксперта, по Киеву, несмотря на карантин, ездит очень много автомобилей.

Не меньшая проблема - утилизация отходов. Во время инспекции Тимочко и ее коллеги обнаружили, что в некоторых районах Киева мусор не вывозили на выходных. Все это время в контейнерах лежали перчатки и маски, не исключено, что на них засел китайский вирус. По мнению эколога, средства защиты попадут на свалки без какой-либо обработки.

Кроме того, Татьяна Тимочко сообщила об опасности мер, которые киевские власти применяют для борьбы с задымлением. Она отметила, что вся смытая с улиц гадость стекает прямо в Днепр, а это еще одно экологическое бедствие для киевлян:

"Очень правильно, что во время задымления, в мэрии решили поливать улицы. Но не забываем, что все это также попадает в стоки. Остатки после дезинфекции, моющих средств, использование которых сегодня возросло во много раз, все это также загрязняет Днепр".

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