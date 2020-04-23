Під Києвом розгорілася масштабна лісова пожежа

НП сталася в четвер, 23 квітня в 50 кілометрах від столиці. Про неї повідомляється в Телеграм-каналі Pavlovsky News (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

«50 км від Києва палає ліс. Рятувальники вже виїхали», - йдеться в повідомленні.

Очевидець НП повідомив, що пожежа спалахнула неподалік від села Катюжанка у Вишгородському районі Київської області. Він поділився відео з місця НП, на якому можна побачити, що вогонь викликав сильне задимлення: хмара диму періодично навіть закривала сонце.

«Конкретно горить ліс прямо зараз. Кепські справи», - стверджує автор відео.

Відзначимо, що раніше в МВС підкреслювали, що до лісових пожеж в Україні часто призводять умисні підпали.

Раніше ми писали про те, що в Чорнобильській зоні відчуження знову важка ситуація.

Цю інформацію в ефірі телеканалу підтвердив глава чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко. За його словами, в зоні відчуження, де не були до кінця локалізовані пожежі, почали горіти торфовища.

Як стверджує Ємельяненко, увечері 22 квітня дим видно вже з села Опачичі, яке розташоване в 10 кілометрах від колишнього райцентру і в 28 кілометрах від Чорнобильській АЕС.

«Вони дуже сильно розгорілися, дим видно навіть з ЧАЕС. То є коли дивишся на неї, з одного боку торфовища, а з інше Буряківка. Це село, поряд з яким є однойменний пункт захоронення радіоактивних відходів», додав він в ефірі телеканалу.

❗️В 50 км от Киева пылает лес. Спасатели уже выехали Также, наши журналисты направляются к месту пожара! Подпишитесь, чтобы первыми узнать все подробности - https://t.me/joinchat/AAAAAEs2DrjLH5BBFz5A9Q Gepostet von Pavlovsky News am Donnerstag, 23. April 2020

Нагадаємо, пожежа охопила "розсадник сталінізму" в Одесі: деталі і кадри з місця НП.

Як повідомляла Politeka, пожежі підібралися до ЧАЕС і радіоактивним відходам, рятувальники в розпачі: що приховує влада.

Також Politeka писала, що потужний пожежа охопила житловий будинок у Києві, є постраждалі: кадри НП.