Мер Києва Віталій Кличко відвідав колишнього народного депутата Тетяну Чорновіл, яка сидить під домашнім арештом
Як повідомляє Politeka.net глава української столиці зайшов в гості до активістці, підозрюваної у вбивстві, 21 квітня. Сама Тетяна Чорновіл розповіла про це на своїй сторінці в Facebook.
Печерський районний суд Києва відправив колишнього нардепа цілодобовий під домашній арешт з 16 квітня. Їй також прикріпили стежить електронний браслет. За словами Тетяни Чорновіл, вони з Віталієм Кличко провели "теплий вечір" і згадали події на Майдані.
Багато користувачів соціальної мережі розкритикували градоначальника за такий необдуманий вчинок. Українці звернули увагу, що Віталій Кличко порушує карантин, а на додачу - прийшов в гості без маски. Варто відзначити, що на одному з фото присутня дитина.
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"А нічого, що карантин?? І такі дії є закликом до його порушення"; "Тупий і ще тупіший!!!"; "А чого він кепочку в приміщенні не зняв"; "Де маски?"; "Намалюйте з Тані ікону, тільки губи трохи скачайте! По ній давно психлікарня сумує".
Особливо уважні припустили, що Тетяна Чорновіл лицемірно висміяла свого гостя. Вона сфотографувалася у футболці із зображенням Віталія Кличка і написом "Вистачить шастати", тоді як мера не сидиться на місці.
"А хто це сновигає без маски?"; "Тонкий тролінг з футболкою", - пишуть коментатори.
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