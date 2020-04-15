Меру Києва Віталію Кличку зійдуть з рук помилки його заступника Миколи Поворозника

Як повідомляє Politeka, про це на своїй сторінці в Facebook написав український журналіст В'ячеслав Чечило.

Напередодні в українській столиці прогримів корупційний скандал за участю заступника голови КМДА Миколою Поворозником. Поліція і співробітники СБУ провели в кабінеті чиновника обшук у рамках кримінальної справи про вимагання хабара. Сам Віталій Кличко вже прокоментував ситуацію і заявив, що не буде захищати заступника.

Як зауважив В'ячеслав Чечило, подібні епізоди ніяк не впливають на рейтинг Віталія Кличка. Журналіст упевнений, що і цього разу меру все пробачать.

"Почитав новини про першого заступника голови КМДА Поворозника, що попався на хабарі, і порадів за Віталія Кличка, на рейтингу якого не відображаються ні скандали, ні «молода команда», що сходить з глузду від жадібності, ні повний завал на роботі. Та, власне нічого", - зазначив аналітик в сосцети.

В'ячеслав Чечило провів паралель з Володимиром Зеленським. За його спостереженнями, президенту теж забувають провали підлеглих, а причина в тому, що ніхто цих політиків не сприймає серйозно. За словами автора, українці просто не чекають від Кличка і Зеленського важливих рішень і відповідальності.

"Виборець прощає цим двом, випадково потрапили в політику людей, те, чого він не прощає більше нікому. Типу, адже багато вимагати від них просто безглуздо. «Маленька собачка все життя за цуценя проживе», навіть у випадку, якщо ти здоровий і тупий пес", - підсумував він.

Користувачі соціальної мережі обурилися ситуацією. Деякі засумнівалися, що Кличко "святий" і нічого не знав про плани Поворозника:

"Більшість не думає головою"; "У цих двох типах середній виборець бачить себе, яким він сам був би, якщо б поперло, підфартило, пощастило. На свою мрію не ображаються"; "Не віриться, що 1-й зам сам собі режисер. Все одно повинен бути головний режисер. Коли вже йому лапті сплетут..?!"; "Людям карантин - собі хабарі!!!"; "Думка про те, що у киян градоначальник - це боксер-чемпіон, компенсує всі його мислимі і немислимі провали. Це місто вже не врятувати...".

Нагадаємо, Кличко оголосив про посилення карантину і розгнівав киян: "Вас же за це знімуть".

Як повідомляла Politeka, у Кличка почалися обшуки з-за найближчого соратника, гримить скандал: «Вимагав десятки тисяч…».

Також Politeka писала, що заступник Кличка обматюкав киян з-за карантину і одразу поплатився.