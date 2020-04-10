Вандали знищують майно в парках і скверах Києва під час карантину

Комунальники Солом'янського району підрахували збитки за час карантину. Випадки вандалізму не припинилися, коли більшість українців перебувають на самоізоляції. Про це розповіли в КП УЗН Солом'янського району.

«У любителів калічити все навколо себе життя не змінюється і при карантині», – повідомили комунальники.

Так, вандали міським паркам і скверам завдали вагомий шкоди. За останні кілька тижнів у київських місцях громадського відпочинку було викрадено 16 кущів ялівцю, барбарису, магонії і бирючини на вулиці Пост-Волинської і на бульварі Вацлава Гавела.

Невідомі зламали лавку в парку "Орлятко", урну в парку біля кінотеатру "Тампере", рабили плафони у парку "Відрадний". Були вкрадені і квіти, в числі яких тюльпани на вулиці Гетьмана та бульварі Вацлава Гавела.

Нагадаємо, що кияни створили нову петицію, щоб з'явилися штрафи для власників собак.

Кияни просять зобов'язати власників собак прибирати за своїми улюбленцями. Петиція з'явилася на сайті Київради.

Автор прохання Ольга Ковальчук пропонує облаштувати місця для вигулу собак спеціальні стійки з пакетами, в парках і скверах встановити відеокамери, а на порушників накладатимуть штрафні санкції.

«Особи, що містять домашніх тварин, зобов'язані прибирати за нею екскременти на будь-якій території, включаючи під'їзди, ліфти, доріжки і тротуари. Власники тварин повинні носити з собою спеціальні пакети для збору екскрементів. Це дуже важливо з естетичних та санітарних потреб кожного громадянина», – наголосила Ольга Ковальчук.

Нагадаємо, умілий киянин показала, як спритно обійти заборони карантину: «Коли всіх собак розібрали».

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