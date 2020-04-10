Вандалы уничтожают имущество в парках и скверах Киева во время карантина

Коммунальщики Соломенского района подсчитали убытки за время карантина. Случаи вандализма не прекратились, когда большинство украинцев находятся на самоизоляции. Об этом рассказали в КП СЗН Соломенского района.

«У любителей калечить все вокруг себя жизнь не меняется и при карантине», – сообщили коммунальщики.

Так, вандалы городским паркам и скверам нанесли весомый вред. За последние несколько недель в киевских местах общественного отдыха было похищено 16 кустов можжевельника, барбариса, магонии и бирючины на улице Пост-Волынской и на бульваре Вацлава Гавела.

Неизвестные сломали скамью в парке "Орленок", урну в парке возле кинотеатра "Тампере", рабили плафоны в парке "Отрадный". Были украдены и цветы, в числе которых тюльпаны на улице Гетьмана и бульваре Вацлава Гавела.

Напомним, что киевляне создали новую петицию, чтобы появились штрафы для владельцев собак.

Киевляне просят обязать владельцев собак убирать за своими любимцами. Петиция появилась на сайте Киевсовета.

Автор просьбе Ольга Ковальчук предлагает обустроить места для выгула собак специальные стойки с пакетами, в парках и скверах установить видеокамеры, а на нарушителей налагать штрафные санкции.

«Лица, содержащие домашних животных, обязаны убирать за ними экскременты на любой территории, включая подъезды, лифты, дорожки и тротуары. Владельцы животных должны носить с собой специальные пакеты для сбора экскрементов. Это очень важно с эстетических и санитарных потребностей каждого гражданина», – отметила Ольга Ковальчук.

Напомним, умелый киевлянин показала, как ловко обойти запреты карантина: «Когда всех собак разобрали».

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