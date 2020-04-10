В мережі розкритикували мера Києва Віталія Кличка за кількість грошей, які поліція зібрала з порушників карантину

Так, до бюджету України потрапило близько 100 тисяч гривень зі штрафів за порушення правил карантину. Також мер Києва на брифінгу заявив, що поліція склала вже 622 адміністративних протоколів за порушення заборон, введених у зв'язку з карантином.

З них: 39 за перебування в громадському місці без маски, 10 за пересування групою більш 2 чоловік, 20 за відвідування парків і скверів, 6 за відвідування спортивних майданчиків, 64 за порушення самоізоляції або обсервації.

У мережі прокоментували заяву Кличка. Багато скаржаться на неймовірні суми штрафів, в порівнянні з тим, що багато позбулися роботи на час карантину, в інших таких грошей і не було до карантину.

«Великий, а дурний. У нього мама є? І у мене є, і живе на іншому кінці міста. Їжа, аптека хоч 1 раз в тиждень треба їхати, 82 роки. Вона звикла сама, що б нікого не обмежувати . І де мені взяти 17 тисяч, попрошу в нього материалку. Для нього це не гроші», «Якого біса вдома не сидиться, Кличко винен? Коли весь Київ трупом ляже, теж Кличка буде винен? В Європі штрафують, на великі суми. Сидіть вдома і рахуйте гроші, свої і ніхто не оштрафує.», «Цікаво, при мінімалці 4200 як людина може сплатити штраф у 17000? Це депутати можуть не бояться штрафів при зарплаті 200000. В Європі 200 євро при зарплаті навіть 1500 євро. Є різниця.», – пишуть в мережі розгнівані українці.

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