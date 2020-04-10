Зони відпочинку біля води та пляжі в Києві обробили хімічними препаратами

Про це повідомляє прес-служба КП "Плесо", пише: Politeka.net.

У зонах відпочинку біля води та на пляжах Києва провели дератизацію (знищення шкідливих гризунів), акарицидні (знищення паразитичних кліщів) і ларвицидные (знищення комарів) обробки.

Використовуються препарати, які схвалені МОЗ України. Вони не становлять загрози здоров'ю людей і домашніх тварин.

Зазначимо, що подібні заходи виконуються кожну весну у відповідності з вимогами Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб».

Всього планують обробити 131 локація загальною площею 531 га.

Нагадаємо, що кияни задихаються від гранично забрудненого повітря в столиці. станом на ранок 10 квітня рівень забруднення повітря практично у всіх районах Києва перевищує безпечні норми, у деяких в 3-4 рази.

Також з'явилася карта забруднення повітря по районам Києва. Так, на Подолі - 153, на Оболоні - 158, Русанівка - 158, Дарниця - 197, Осокорки - 187, Харківський масив - 191, Центр - 47, Софіївська Борщагівка - 70, Святошино - 146, Жуляни - 167.

При цьому нормою індексу якості повітря вважається не вище 50 пунктів.

Також відзначимо, що в передмісті ситуація не краща: у Приирпеньи – 170 пунктів, в Борисполі –194, у Вишневому – 119, в Боярці – 41, у Броварах аж 161.

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