Мер Києва Віталій Кличко похвалився, що порушники карантину в Україні сплатили до бюджету близько 100 тисяч гривень штрафів

Про це повідомив прес-служба КМДА.

Також мер Києва заявив, що поліція склала вже 622 адміністративних протоколів за порушення заборон, введених у зв'язку з карантином.

З них: 39 за перебування в громадському місці без маски, 10 за пересування групою більш 2 чоловік, 20 за відвідування парків і скверів, 6 за відвідування спортивних майданчиків, 64 за порушення самоізоляції або обсервації.

Кличко зазначив, що гроші стягують через суд.

«Люди, які не розуміють закликів дотримуватися обмежувальні заходи, - безвідповідальні і по відношенню до себе, і по відношенню до оточуючих. І тому - нехай платять», - заявив Кличко.

Також столичний мер додав, що від дотримання обмежувальних заходів буде залежати те, як скоро їх послаблять або скасують.

Кличко повідомив, що в Києві за добу коронавірус виявили у 41 людини. З нових хворих: 11 жінок від 26 до 71 року, дівчинка 6 місяців, 29 чоловіків від 36 до 70 років. Серед нових випадків — 2 медика. 6 людей госпіталізовано. У Києво-Печерській лаврі вже 26 випадків зараження. Таким чином, у Києві вже 14 лікарів і медсестер захворіли коронавірусом.

Всього в столиці підтверджено 335 хворих.

Нагадаємо, кияни не витримали карантину і відкрили пляжний сезон.

Як повідомляла Politeka, умілий киянин показав, як спритно обійти заборони карантину.

Також Politeka писала, що заступник Кличка обматюкав киян з-за карантину і одразу поплатився.