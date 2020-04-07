Це вже ні в які рамки не лізе

Незважаючи на карантин через "уханьский" вірус натовп людей з дітьми прийшов в церкву

Як стало відомо, в Києві 7 квітня, на свято Благовіщення прийшла ціла юрба українців. Величезну кількість киян помітили біля церкви на вулиці Стеценка.

Про це написали на сторінці Dtp.kiev.ua Facebook з посиланням на слова свідка.

"Черга на вулицю, натовп людей з маленькими дітьми і зовсім з немовлятами... Що у людей в голові – невідомо", – йдеться у пості.

На кадрах видно, як велика кількість віруючих, незважаючи на карантин, йдуть до церкви, взявши з собою власних дітей.

Користувачі мережі не змогли спокійно дивитися на події і залишили безліч коментарів під відповідним постом.

Люди нагадали, що було безліч попереджень через пандемію, але українці роблять помилку і не прислухаються до того, що їм кажуть.

"Попередження було? Було! Кожен день! Сидіть вдома, блін!", "Ось їх всіх зібрати і ізолювати. Не ну а що", "Рабам закон не писаний, а логікою ніде взятися", "В парк не можна,на вулиці не більше двох,а туди натовпом значить можна😡", "Ну і де поліція?", "Мозок? Ні, не чули!".

Схожа ситуація сталася і в Житомирі. У місцевих храмах зібралося багато парафіян, які свідомо проігнорували заборону на масові заходи під час карантину з-за китайського вірусу.

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