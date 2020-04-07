Незважаючи на карантин через "уханьский" вірус натовп людей з дітьми прийшов в церкву
Як стало відомо, в Києві 7 квітня, на свято Благовіщення прийшла ціла юрба українців. Величезну кількість киян помітили біля церкви на вулиці Стеценка.
Про це написали на сторінці Dtp.kiev.ua Facebook з посиланням на слова свідка.
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"Черга на вулицю, натовп людей з маленькими дітьми і зовсім з немовлятами... Що у людей в голові – невідомо", – йдеться у пості.
На кадрах видно, як велика кількість віруючих, незважаючи на карантин, йдуть до церкви, взявши з собою власних дітей.
Схожа ситуація сталася і в Житомирі. У місцевих храмах зібралося багато парафіян, які свідомо проігнорували заборону на масові заходи під час карантину з-за китайського вірусу.
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