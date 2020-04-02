У Києві поліція розшукує небезпечного злочинця
В поліції Святошинського району склали фоторобот підозрюваного в розбої. Про це повідомляє Politeka з посиланням на паблік Київ Оперативний фейсбук.
У Києві біля станції метро "Академмістечко" озброєний зловмисник вчинив розбійний напад на кредитне установа "Кеш Поінт". Розбійний напад на установу відбулося ще 20 лютого цього року.
Особливі прикмети розшукуваного: на вигляд близько 45 років, зріст -180 см, статура худорлява. У чоловіка — припухло особа, на правій щоці — шишка, ніс довгий, гострий, прямий, губи тонкі, очі середнього розміру.
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Якщо ви бачили цього чоловіка чи знаєте щось про його місцезнаходження, то прохання повідомити про це на спеціальну лінію 102.
Нагадаємо, що підлітки скоїли акт вандалізму в під'їзді, поврердили ліфт і вирвали пожежну драбину. Інцидент стався у Києві на вулиці Ревуцького, 7В. Підлітки були в стані алкогольного сп'яніння.
Вандали розбили пожежний ліфт, вирвали пожежну драбину, зламали евакуаційний люк, пошкодили декоративні панелі ліфта, пошкодили механізм відкриття дверей ліфта і своїми діями призвели до зупинки пожежного ліфта.
Крім того, під час карантину та протиепідемічних заходів в країні неповнолітні обпльовували кабіну ліфта, якою користуються мешканці будинку, і залишили інші біологічні залишки.
Мешканці будинку подали заяву в поліцію.
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