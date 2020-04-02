У Києві поліція розшукує небезпечного злочинця

В поліції Святошинського району склали фоторобот підозрюваного в розбої. Про це повідомляє Politeka з посиланням на паблік Київ Оперативний фейсбук.

У Києві біля станції метро "Академмістечко" озброєний зловмисник вчинив розбійний напад на кредитне установа "Кеш Поінт". Розбійний напад на установу відбулося ще 20 лютого цього року.

Особливі прикмети розшукуваного: на вигляд близько 45 років, зріст -180 см, статура худорлява. У чоловіка — припухло особа, на правій щоці — шишка, ніс довгий, гострий, прямий, губи тонкі, очі середнього розміру.

Якщо ви бачили цього чоловіка чи знаєте щось про його місцезнаходження, то прохання повідомити про це на спеціальну лінію 102.

Нагадаємо, що підлітки скоїли акт вандалізму в під'їзді, поврердили ліфт і вирвали пожежну драбину. Інцидент стався у Києві на вулиці Ревуцького, 7В. Підлітки були в стані алкогольного сп'яніння.

Вандали розбили пожежний ліфт, вирвали пожежну драбину, зламали евакуаційний люк, пошкодили декоративні панелі ліфта, пошкодили механізм відкриття дверей ліфта і своїми діями призвели до зупинки пожежного ліфта.

Крім того, під час карантину та протиепідемічних заходів в країні неповнолітні обпльовували кабіну ліфта, якою користуються мешканці будинку, і залишили інші біологічні залишки.

Мешканці будинку подали заяву в поліцію.

Увага! #Розшук! 31.03.2020 малолітні та бухі вандали розтрощили пожежний ліфт, вирвали пожежну драбину, зламали евакуаційний люк, пошкодили декоративні панелі ліфта, пошкодили механізм відкриття дверей ліфту та своїми діями призвели до зупинки пожежного ліфту. Під час карантинних заходів в країні ці покидьки захаркали кабіну ліфту, якою користуються мешканці будинку та залишили інші біологічні залишки. Подана заява до поліції, але органи щось не дуже поспішають розкривати цю справу. Може хтось впізнає цих телепнів? Київ, Ревуцького, 7В Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 1. April 2020

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