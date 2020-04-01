Киян буде цілий день радувати сонечко у вікно

Стало відомо, яка погода буде в Києві 2 квітня

У четвер, 2 квітня, в Києві очікується сонячна і відносно тепла погода. Крім того, не буде дощу і снігу. Про це інформує сайт Sinoptik, пише Politeka.

Температура повітря 8-10 градусів тепла, а вночі буде трохи прохолодніше – до 6 градусів вище нуля.

У столиці України в цей день найтепліше було в 1990 році, коли в повітрі відчувався до 22 градусів тепла, а найхолодніше – у 1931 році, до 8,8 градусів нижче нуля.

Нагадаємо, кияни насмішили мережа костюмами від вірусу.

Кияни оригінально підійшли до захисту під час епідемії. Замість медичних масок жителі столиці віддали перевагу маскарадних. Фото несподіваних нарядів показали в мережі.

«Правила для всіх одні», – підписали кадр, на якому киянину в костюмі супергероя Дэдпула міряють температуру на зап'ясті.

У коментарях користувачі мережі почали обговорювати незвичайний інцидент, зазначивши, що такий костюм дійсно добре захистить від вірусів.

«Він зараз відріже руку і втече», «І супергерої перевіряють температуру», «Навіть для Дэдпула», «до Речі, такий костюм реально від вірусу захистить», «Навіть Дэдпул, який може регенерувати, дотримується правил карантину та гігієни», «Схвалюю», – відзначили користувачі мережі.

Також в мережі показали, як киянки захищають себе від вірусів. Так, користувачі мережі опублікували фото дівчини в латексному костюмі в супермаркеті Києва.

«Вона точно не заразиться», – підписали фото дівчини в чорному латексі.

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