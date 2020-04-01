Стало известно, какая погода будет в Киеве 2 апреля
В четверг, 2 апреля, в Киеве ожидается солнечная и относительно теплая погода. Кроме того, не будет дождя и снега. Об этом информирует сайт Sinoptik, пишет Politeka.
Температура воздуха будет 8-10 градусов тепла, а ночью будет немного прохладнее – до 6 градусов выше нуля.
В столице Украины в этот день теплее всего было в 1990 году, когда в воздухе ощущалось до 22 градусов тепла, а холоднее всего – в 1931 году, до 8,8 градусов ниже нуля.
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Напомним, киевляне насмешили сеть костюмами от вируса.
Киевляне подошли оригинально к защите во время эпидемии. Вместо медицинских масок жители столицы отдали предпочтение маскарадным. Фото неожиданных нарядов показали в сети.
«Правила для всех одни», – подписали кадр, на котором киевлянину в костюме супергероя Дэдпула меряют температуру на запястье.
В комментариях пользователи сети начали обсуждать необычный инцидент, отметив, что такой костюм действительно хорошо защитит от вирусов.
«Он сейчас руку отрежет и убежит», «И супергерои проверяют температуру», «Даже для Дэдпула», «Кстати, такой костюм реально от вируса защитит», «Даже Дэдпул, который может регенерировать, придерживается правил карантина и гигиены», «Одобряю», – отметили пользователи сети.
Также в сети показали, как киевлянки защищают себя от вирусов. Так, пользователи сети опубликовали фото девушки в латексном костюме в супермаркете Киева.
«Она точно не заразится», – подписали фото девушки в черном латексе.
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