В київському супермаркеті помітили тарганів, які бігали прямо по продуктам

Відповідні фото з'явилися в телеграм-каналі "Чорний Список", пише Знай.

Жахливих комах побачили покупці в супермаркеті мережі "Екомаркет" на вулиці Радунській. Таргани бігали прямо по заморожених продуктів в холодильнику, де лежали заморожені фаршировані перці і млинці.

Більш того, в умовах карантину продукти зберігались без будь-якої упаковки.

«Старі добрі таргани. Дружка виявили у відділі заморожених продуктів", – підписали страхітливі кадри в мережі.

Керівництво супермаркету не відреагувало на ситуацію з комахою в залі.

Відзначимо, що при купівлі продуктів у супермаркетах особливу увагу звертайте на упаковку, якщо вона пошкоджена, тоді товар брати не слід.

Нагадаємо, що в Києві другий тиждень горять торфовища.

Столичні пожежники вже близько двох тижнів тушкують велике займання в районі ТЕЦ-6 і озера Алмазне у Деснянському районі.

"В цьому місці є поклади торфу, який тліє, і пожежники Києва працюють там вже другий тиждень. Площа пожежі дуже велика. Але складність у тому, що торф горить вогнищами, які постійно доводиться заливати водою ", – відзначили в ДСНС міста.

Також в мережі з'явилося відео з кадрами з місця пожежі.

Gepostet von Богдан Яременко am Dienstag, 31. März 2020

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