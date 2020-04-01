В київському супермаркеті помітили тарганів, які бігали прямо по продуктам
Відповідні фото з'явилися в телеграм-каналі "Чорний Список", пише Знай.
Жахливих комах побачили покупці в супермаркеті мережі "Екомаркет" на вулиці Радунській. Таргани бігали прямо по заморожених продуктів в холодильнику, де лежали заморожені фаршировані перці і млинці.
Більш того, в умовах карантину продукти зберігались без будь-якої упаковки.
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«Старі добрі таргани. Дружка виявили у відділі заморожених продуктів", – підписали страхітливі кадри в мережі.
Керівництво супермаркету не відреагувало на ситуацію з комахою в залі.
Відзначимо, що при купівлі продуктів у супермаркетах особливу увагу звертайте на упаковку, якщо вона пошкоджена, тоді товар брати не слід.
Нагадаємо, що в Києві другий тиждень горять торфовища.
Столичні пожежники вже близько двох тижнів тушкують велике займання в районі ТЕЦ-6 і озера Алмазне у Деснянському районі.
"В цьому місці є поклади торфу, який тліє, і пожежники Києва працюють там вже другий тиждень. Площа пожежі дуже велика. Але складність у тому, що торф горить вогнищами, які постійно доводиться заливати водою ", – відзначили в ДСНС міста.
Також в мережі з'явилося відео з кадрами з місця пожежі.
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