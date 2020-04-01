В киевском супермаркете заметили тараканов, которые бегали прямо по продуктам
Соответствующие фото появились в телеграм-канале "Черный Список", пишет Знай.
Жутких насекомых увидели покупатели в супермаркете сети "ЭкоМаркет" на улице Радунской. Тараканы бегали прямо по замороженным продуктам в холодильнике, где лежали замороженные фаршированные перцы и блинчики.
Более того, в условиях карантина продукты хранились без какой-либо упаковки.
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«Старые добрые тараканы. Дружка обнаружили в отделе замороженных продуктов", – подписали пугающие кадры в сети.
Руководство супермаркета не отреагировало на ситуацию с насекомым в зале.
Отметим, что при покупках продуктов в супермаркетах особое внимание обращайте на упаковку, ели она повреждена, тогда товар брать не следует.
Напомним, что в Киеве вторую неделю горят торфяники.
Столичные пожарные уже около двух недель тушат крупное возгорание в районе ТЭЦ-6 и озера Алмазное в Деснянском районе.
"В этом месте есть залежи торфа, который тлеет, и пожарные Киева работают там уже вторую неделю. Площадь пожара очень большая. Но сложность в том, что торф горит очагами, которые постоянно приходиться заливать водой ", – отметили в ГСЧС города.
Также в сети появилось видео с кадрами с места пожара.
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