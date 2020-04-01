В киевском супермаркете заметили тараканов, которые бегали прямо по продуктам

Соответствующие фото появились в телеграм-канале "Черный Список", пишет Знай.

Жутких насекомых увидели покупатели в супермаркете сети "ЭкоМаркет" на улице Радунской. Тараканы бегали прямо по замороженным продуктам в холодильнике, где лежали замороженные фаршированные перцы и блинчики.

Более того, в условиях карантина продукты хранились без какой-либо упаковки.

«Старые добрые тараканы. Дружка обнаружили в отделе замороженных продуктов", – подписали пугающие кадры в сети.

Руководство супермаркета не отреагировало на ситуацию с насекомым в зале.

Отметим, что при покупках продуктов в супермаркетах особое внимание обращайте на упаковку, ели она повреждена, тогда товар брать не следует.

Напомним, что в Киеве вторую неделю горят торфяники.

Столичные пожарные уже около двух недель тушат крупное возгорание в районе ТЭЦ-6 и озера Алмазное в Деснянском районе.

"В этом месте есть залежи торфа, который тлеет, и пожарные Киева работают там уже вторую неделю. Площадь пожара очень большая. Но сложность в том, что торф горит очагами, которые постоянно приходиться заливать водой ", – отметили в ГСЧС города.

Также в сети появилось видео с кадрами с места пожара.

Gepostet von Богдан Яременко am Dienstag, 31. März 2020

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