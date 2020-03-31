З 31 березня буде частково обмежено рух транспорту по проспекту Степана Бандери

Обмеження будуть діяти з 31 березня по 1 травня, повідомляє КК "Київавтодор", пише Politeka.

Так, на проспекті Бандери рух буде обмежено із-за активного капітального ремонту дороги.

Ремонтувати будуть відрізок дороги в напрямку Північного мосту. Під час робіт рух організовано по одній проїжджої частини.

Нагадаємо, що в мережі показали, як виглядає третій тиждень карантину в Києві. У столиці скоротився трафік, а також зменшилася кількість людей, які зазвичай натовпами сновигають по центру міста.

В районі Майдану Незалежності, Хрещатику, Софійській площі – у центрі столиці можна побачити не більше десятка перехожих.

На подолі в районі станції метро “Контрактова площа” колесо огляду завмерло в очікуванні туристів, а на величезній площі немає ні машин, ні людей. Також практично немає людей біля університету.

Київ карантинний Як тебе не любити, Києве мій! ❣️ Ось так виглядає центр столиці під час карантину 👇 Gepostet von Букви am Dienstag, 31. März 2020

Більшість киян все ж дотримується карантину, і залишається вдома.

Також ми писали, що під час затримання в Борисполі злодій пошкодив припарковані поліцейські машини і стріляв з пістолета, погрожуючи себе вбити. Він приставив пістолет до скроні, коли побачив, що від гонитви поліції не втекти.

Стало відомо, що автоугонщику обрали запобіжний захід у вигляді затримання під вартою.

Крім того, ресурс Київ Оперативний провів розслідування і встановив особу затриманого в Борисполі. Так, автоугонщиком виявився якийсь Зураб Тавберидзе, який перебував у розшуку вже тривалий час. За отриманою інформацією, на його рахунку близько 600 викрадень автомобілів.

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