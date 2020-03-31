В Києві на Виноградарі з'явився автомат з медичними масками
Мешканці району розповідають, що він з'явився на вулиці Мостицька в супермаркеті "Фуршет". В автоматі можна придбати різні набори масок. Інформацію та фото розмістили кияни в мережі, пише Politeka.
При цьому вони всі одноразові з трьома шарами. Вартість варіюється від 20 до 60 грн. Одна маска - 20 гривень. Дві маски - 40 гривень. Три маски - 60 гривень.
Зауважимо, що за інформацією АМКУ, станом на кінець березня 2020 ціна на маски медичні одноразові у роздрібних мережах аптек Києва та області починається від 24-30 грн за штуку.
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У мережі українці почали обурюватися таким цінами на одноразові маски.
«Викликає обурення ціна маски – адже це одноразова маска і розрахована на 2 години.я ще розумію, якби це були багаторазові маски ,які можна дезінфікувати і знову застосовувати. у нас аптеки та лікарні наживаються на горі людей, садити на довічно тільки це їх зупинить», «в такий час маски повинні бути за ціною 2-3грн,тоді їх зможе купити кожен ,а продавців масок по 20 грн треба просто розстріляти на площі, і все це припиниться відразу,ну що робити зі злодіями??-тільки так!!», – пишуть розлючені користувачі мережі.
Нагадаємо, що у Києві станом на ранок 31 березня офіційно підтверджені 107 випадків захворювання коронавірусом.
Так, з 31 березня вранці оголосили про п'ять нових випадків зараження COVID-19 в столиці.
«За минулу добу ще 5 чоловік в Києві захворіли коронавірусом – 4 чоловіків у віці від 45 до 49 років, і одна жінка, медичний представник, у віці 55 років», – заявили в мерії.
Зазначимо, що в Україні 31 березня числиться 548 випадків коронавирусной хвороби COVID-19.
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