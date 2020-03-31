Ціна значно менше, ніж в аптеках

В Києві на Виноградарі з'явився автомат з медичними масками

Мешканці району розповідають, що він з'явився на вулиці Мостицька в супермаркеті "Фуршет". В автоматі можна придбати різні набори масок. Інформацію та фото розмістили кияни в мережі, пише Politeka.

При цьому вони всі одноразові з трьома шарами. Вартість варіюється від 20 до 60 грн. Одна маска - 20 гривень. Дві маски - 40 гривень. Три маски - 60 гривень.

Зауважимо, що за інформацією АМКУ, станом на кінець березня 2020 ціна на маски медичні одноразові у роздрібних мережах аптек Києва та області починається від 24-30 грн за штуку.

У мережі українці почали обурюватися таким цінами на одноразові маски.

«Викликає обурення ціна маски – адже це одноразова маска і розрахована на 2 години.я ще розумію, якби це були багаторазові маски ,які можна дезінфікувати і знову застосовувати. у нас аптеки та лікарні наживаються на горі людей, садити на довічно тільки це їх зупинить», «в такий час маски повинні бути за ціною 2-3грн,тоді їх зможе купити кожен ,а продавців масок по 20 грн треба просто розстріляти на площі, і все це припиниться відразу,ну що робити зі злодіями??-тільки так!!», – пишуть розлючені користувачі мережі.

Нагадаємо, що у Києві станом на ранок 31 березня офіційно підтверджені 107 випадків захворювання коронавірусом.

Так, з 31 березня вранці оголосили про п'ять нових випадків зараження COVID-19 в столиці.

«За минулу добу ще 5 чоловік в Києві захворіли коронавірусом – 4 чоловіків у віці від 45 до 49 років, і одна жінка, медичний представник, у віці 55 років», – заявили в мерії.

Зазначимо, що в Україні 31 березня числиться 548 випадків коронавирусной хвороби COVID-19.

Нагадаємо, харків'янам показали, як перевозять м'ясо в розпал карантину, фото: "прямо на брудну підлогу..."

Як повідомляла Politeka, рівень забруднення повітря б'є рекорди в Києві: що відомо

Також Politeka писала, техногенна катастрофа в Києві: вулиці пішли під воду, відео ПП