У Києві сталася пожежа в міській лікарні

Пацієнтів евакуювали під час ліквідації пожежі в клінічній лікарні на бульварі Шевченка, 17. Всього вивели з лікарні 13 пацієнтів. Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій Києва, пише Politeka.

Прибулі на місце рятувальники встановили, що загоряння виникло в електрощитовій на 1-му поверсі.

Пожежа розпочалася пізно ввечері в 21:05 у лікарні. Під час гасіння пожежі вогнеборці вивели на безпечну відстань 13 пацієнтів: їх перевели в сусідній корпус.

На місці працювали 25 рятувальників і 6 одиниць основної та спеціальної пожарноспасательной техніки.

Зараз з'ясовується причина займання.

Нагадаємо, що в мережі показали справжніх «героїв нашого часу» – лікарів зі шрамами від масок, які рятують життя хворих коронавірусом.

В коментарях українці і дякують рятівницю, і хвалять, деякі нарікають на те, що пенсіонери не сидять вдома.

«Медики– це герої!», «Грошей їй відправте благословення у неї достатньо», «При з\п, нижче ніж у працівників Макдака, дякую що взагалі залишилися ... Я зараз шкодую, що свого часу не пішла в медучилищі :( Але я б вам не допомогла б у тому випадку, тому що давно працювала б якщо не в Німеччині, то в Польщі. А ви не берете волонтерів без медосвіти, але на зарплату? А то з таким карантином скоро більшість збанкрутує», «Тримайтеся!!! Спасибі! Ми сидимо вдома!!!», «Низький уклін цим людям які не кинули все до біса і роблять свою роботу», «Бідна жінка ((( Все тільки починається, а медиків уже не вистачає . Зате «безсмертні» пенсіонери продовжують блукати вулицями Києва», «Ви це показуйте фото тим дикунам, що від обсервації відмовляються.», – пишуть в мережі користувачі.

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