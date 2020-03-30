Синоптики розповіли, яка погода буде на Київщині 31 березня

У вівторок, в останній день березня киян застане похмура погода, яка тільки під вечір зміниться сонячної. Крім цього, дощу не буде, передає Politeka.net з посиланням на сайт Sinoptik.

Так, вологість повітря в Києві до 48%, а температура опуститься до прохолодних +0 +6 градусів на термометрі.

Час заходу відсунулося. Тепер темніти в Києві буде в 19:30.

Нагадаємо, що в Чорнобильській зоні почали полювати зграї вовків в денний час доби за відсутності людей.

В Чорнобилі вовки почали полювати не тільки вночі, але і вдень. Про це розповіли в прес-службі Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника в соціальній мережі Facebook.

Зоологи відзначають, що люди не турбують вовків, і це дозволяє сірим хижакам шукати їжу не вночі, а вдень.

Більш того, в заповіднику розповіли, що в Чорнобилі зараз живе сім зграй, які полюють, не заважаючи один одному, тобто, без боротьби за здобич.

Тваринам не заважають навіть нечисленні місцеві жителі і ті, хто забрідає в зону з метою збору ягід, грибів, дров і лову риби.

У Заповіднику також розповіли, що не було жодного зареєстрованого випадку нападу на людей в зоні Чорнобиля.

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