Синоптики рассказали, какая погода будет на Киевщине 31 марта

Во вторник, в последний день марта киевлян застанет пасмурная погода, которая только под вечер сменится солнечной. Кроме этого, дождя не будет, передает Politeka.net со ссылкой на сайт Sinoptik.

Так, влажность воздуха в Киеве до 48%, а температура опустится до прохладных +0 +6 градусов на термометре.

Время заката отодвинулось. Теперь темнеть в Киеве будет в 19:30.

Напомним, что в Чернобыльской зоне начали охотиться стаи волков в дневное время суток из-за отсутствия людей.

В Чернобыле волки начали охотиться не только по ночам, но и днем. Об этом рассказали в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в социальной сети Facebook.

Зоологи отмечают, что люди не беспокоят волков, и это позволяет серым хищникам искать пищу не ночью, а днем.

Более того, в заповеднике рассказали, что в Чернобыле сейчас живет семь стай, которые охотятся, не мешая друг другу, то есть, без борьбы за добычу.

Животным не мешают даже немногочисленные местные жители и те, кто забредает в зону с целью сбора ягод, грибов, дров и ловли рыбы.

В Заповеднике также рассказали, что не было ни одного зарегистрированного случая нападения на людей в зоне Чернобыля.

Напомним, что киевлянам объяснили, дают ли пропуска на общественный транспорт бесплатный проезд

Как сообщала Politeka, наглый грабитель-гастролер орудует в Киеве: уже несколько разбитых машин, кадры

Также Politeka писала, что киевлянам показали, как продают мясо в разгар карантина: "прямо с земли"