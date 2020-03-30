Синоптики рассказали, какая погода будет на Киевщине 31 марта
Во вторник, в последний день марта киевлян застанет пасмурная погода, которая только под вечер сменится солнечной. Кроме этого, дождя не будет, передает Politeka.net со ссылкой на сайт Sinoptik.
Так, влажность воздуха в Киеве до 48%, а температура опустится до прохладных +0 +6 градусов на термометре.
Время заката отодвинулось. Теперь темнеть в Киеве будет в 19:30.
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Напомним, что в Чернобыльской зоне начали охотиться стаи волков в дневное время суток из-за отсутствия людей.
В Чернобыле волки начали охотиться не только по ночам, но и днем. Об этом рассказали в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в социальной сети Facebook.
Зоологи отмечают, что люди не беспокоят волков, и это позволяет серым хищникам искать пищу не ночью, а днем.
Более того, в заповеднике рассказали, что в Чернобыле сейчас живет семь стай, которые охотятся, не мешая друг другу, то есть, без борьбы за добычу.
Животным не мешают даже немногочисленные местные жители и те, кто забредает в зону с целью сбора ягод, грибов, дров и ловли рыбы.
В Заповеднике также рассказали, что не было ни одного зарегистрированного случая нападения на людей в зоне Чернобыля.
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