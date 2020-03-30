Де неможна гуляти киянам під час карантину

Поліцейські влаштували полювання на киян, які відпочивають

Про це розповів начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований, повідомляє Politeka.net

На вихідні багато кияни перервали свою ізоляцію заради вилазки на природу. Проте представники поліції, рятувальники КАРС, ГУ ДСНС України в Києві, працівники ДО «Київзеленбуд» вирушили на рейд по місцям масового відпочинку.

Киян «відловлювали» на масиві Виноградар.

Багато жителі почули про заборону під час карантину расжигать багаття і користуватися зонами відпочинку.

«Надзвичайна ситуація в Україні – не час для прогулянок і відпочинку, а тим більше для пікніка! Це час берегти себе і близьких! - підкреслює Мальований.

Він нагадав, що за порушення санітарних заходів поліція має право складати адміністративні протоколи за ст. 44-3 (порушення правил карантину людей) Кодексу України про адміністративні порушення. Штраф може затягнути на дві тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також у поліції зазначили, що за розпалювання вогню в лісах і парках можуть оштрафувати за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення – від 340 до 1360 гривень.

Нагадаємо, що на київському ринку, який був закритий на карантин, розгорілася пожежа.

На вулиці Чорнобильській у районі Академмістечко у Києві розпочався масштабна пожежа на продуктовому ринку «Иллис» Відео з'явилося на популярному співтоваристві в фейсбук.

Так, вранці в понеділок, 30 березня, загорілися торговельні ряди на ринку "Иллис" у Святошинському районі. За попередньою інформацією, спочатку загорівся автомобіль з молочною продукцією, після чого вогонь перекинувся на торгові ряди.

За словами водія згорілого авто, він поніс товар на ринок, а коли повернувся, побачив, як горить машина. Полум'я перекинулося на ринок.

На даний момент на місці працюють рятувальники. Вулицю затягнуло чорним димом.

Ще одна пожежа, тільки вже на вул. Чорнобильскій. Зі слів водія, він поніс товар на ринок, а коли повернувся, побачив як горить машина. Полум’я перекинулось на ринок, на щастя рятівники #ДСНС вчасно приїхали, та ліквідували пожежу. Потерпілих немає. Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 29. März 2020

Нагадаємо, що киянам пояснили, дають пропуску на громадський транспорт безкоштовний проїзд

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