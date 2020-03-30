На київському ринку, який був закритий на карантин, розгорілася пожежа
На вулиці Чорнобильській у районі Академмістечко у Києві розпочався масштабна пожежа на продуктовому ринку «Ілліс» Відео з'явилося на популярному співтоваристві в фейсбук, повідомляє Politeka.net
Так, вранці в понеділок, 30 березня, загорілися торговельні ряди на ринку "Ілліс" у Святошинському районі. За попередньою інформацією, спочатку загорівся автомобіль з молочною продукцією, після чого вогонь перекинувся на торгові ряди.
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За словами водія згорілого авто, він поніс товар на ринок, а коли повернувся, побачив, як горить машина. Полум'я перекинулося на ринок.
На даний момент на місці працюють рятувальники. Вулицю затягнуло чорним димом.
Нагадаємо, у Києві показали кур'єра «Glovo», який придумав вельми швидкий спосіб доставляти замовлення.Так, в мережу потрапило відео, на якому видно, як молодий хлопець, причепившись однією рукою за драбину, прикріплену ззаду київського тролейбуса, їде на велосипеді, навіть не крутячи педалі.
«Б - безпека. До речі, якщо хто не знав, співбесіду в Glovo триває рівно 10 хвилин. Цікаво, отаких спецом набирають?», – підписав автор відео.
В мережі почалося активне обговорення побаченого.
«Одинадцятим спецпропуск не годиться! Гловистам, у зв'язку зі збільшенням кількості замовлень зменшили зарплату і бонуси. Як кажуть, риба гниє з голови. Який менеджмент, такий і персонал.», «Достатньо однієї ямки і головою моментально летить в тролейбус, а потім в асфальт», «Підвіз велосипедиста в гірку. Чого раскудахтались? Навіть якщо приляже на асфальт, це його проблема.», «Витратити 10 хвилин і втовкмачити даун що так робити не можна, але краще зняти видосик», «Ну 10 хв, це хоч щось) в болтах уберах, і того немає», – написали користувачі мережі в коментарях.
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