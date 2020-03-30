На київському ринку, який був закритий на карантин, розгорілася пожежа

На вулиці Чорнобильській у районі Академмістечко у Києві розпочався масштабна пожежа на продуктовому ринку «Ілліс» Відео з'явилося на популярному співтоваристві в фейсбук, повідомляє Politeka.net

Так, вранці в понеділок, 30 березня, загорілися торговельні ряди на ринку "Ілліс" у Святошинському районі. За попередньою інформацією, спочатку загорівся автомобіль з молочною продукцією, після чого вогонь перекинувся на торгові ряди.

За словами водія згорілого авто, він поніс товар на ринок, а коли повернувся, побачив, як горить машина. Полум'я перекинулося на ринок.

На даний момент на місці працюють рятувальники. Вулицю затягнуло чорним димом.

Ще одна пожежа, тільки вже на вул. Чорнобильскій. Зі слів водія, він поніс товар на ринок, а коли повернувся, побачив як горить машина. Полум’я перекинулось на ринок, на щастя рятівники #ДСНС вчасно приїхали, та ліквідували пожежу. Потерпілих немає. Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 29. März 2020

Нагадаємо, у Києві показали кур'єра «Glovo», який придумав вельми швидкий спосіб доставляти замовлення.Так, в мережу потрапило відео, на якому видно, як молодий хлопець, причепившись однією рукою за драбину, прикріплену ззаду київського тролейбуса, їде на велосипеді, навіть не крутячи педалі.

«Б - безпека. До речі, якщо хто не знав, співбесіду в Glovo триває рівно 10 хвилин. Цікаво, отаких спецом набирають?», – підписав автор відео.

В мережі почалося активне обговорення побаченого.

«Одинадцятим спецпропуск не годиться! Гловистам, у зв'язку зі збільшенням кількості замовлень зменшили зарплату і бонуси. Як кажуть, риба гниє з голови. Який менеджмент, такий і персонал.», «Достатньо однієї ямки і головою моментально летить в тролейбус, а потім в асфальт», «Підвіз велосипедиста в гірку. Чого раскудахтались? Навіть якщо приляже на асфальт, це його проблема.», «Витратити 10 хвилин і втовкмачити даун що так робити не можна, але краще зняти видосик», «Ну 10 хв, це хоч щось) в болтах уберах, і того немає», – написали користувачі мережі в коментарях.

Б - безпека. До речі, якщо хто не знав, співбесіда у Glovo триває рівно 10 хвилин. Цікаво, отаких спецом набирають? Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 29. März 2020

Нагадаємо, що киянам пояснили, дають пропуску на громадський транспорт безкоштовний проїзд

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