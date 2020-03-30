В мережі сміються з кур'єра «Glovo», який придумав доволі швидкий спосіб доставляти замовлення киянам

Так, в мережу потрапило відео, на якому видно, як молодий хлопець, причепившись однією рукою за драбину, прикріплену ззаду київського тролейбуса, їде на велосипеді, навіть не крутячи педалі. Про це написали в групі Київ Оперативний в Facebook, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Б - безпека. До речі, якщо хто не знав, співбесіду в Glovo триває рівно 10 хвилин. Цікаво, отаких спеціально набирають?», – підписав автор відео.

В мережі почалося активне обговорення побаченого.

«Одинадцятим спецпропуск не годиться! Гловистам, у зв'язку зі збільшенням кількості замовлень зменшили зарплату і бонуси. Як кажуть, риба гниє з голови. Який менеджмент, такий і персонал.», «Достатньо однієї ямки і головою моментально летить в тролейбус, а потім в асфальт», «Підвіз велосипедиста в гірку. Чого раскудахтались? Навіть якщо приляже на асфальт, це його проблема.», «Витратити 10 хвилин і втовкмачити даун що так робити не можна, але краще зняти видосик», «Ну 10 хв, це хоч щось) в болтах уберах, і того немає», – написали користувачі мережі в коментарях.

Б - безпека. До речі, якщо хто не знав, співбесіда у Glovo триває рівно 10 хвилин. Цікаво, отаких спецом набирають? Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 29. März 2020

Нагадаємо, що на центральний залізничний вокзал Києва вранці 29 березня прибув потяг з Росії з 700 пасажирами, які вирішили повернутися додому на час карантину.

Наголошується, що територію вокзалу оточила поліція і люди в хімзахисту.

Нагадаємо, що киянам пояснили, дають пропуску на громадський транспорт безкоштовний проїзд

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