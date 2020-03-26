На Київщині затримали неповнолітніх злодіїв

Два підлітки вирішили нажитися на крадіжці в селі Карапиши в Київській області. Місцеві жителі поскаржилися в поліцію на неповнолітніх зловмисників, які крали майно та боєприпаси. Про це повідомили в прес-службі місцевої поліції.

Неповнолітні займалися крадіжками з гаражних і підсобних приміщень. Так, вони змогли вивезти мопед, велосипед, болгарку, а також інше крали майно.

Під час розшуку поліцейські встановили особи, причетні до крадіжки. Ними виявилися двоє місцевих підлітків 12 і 15 років. Під час обшуку 15-річного хлопця поліція вилучила крадені речі і чотири гранати. Як пояснив правоохоронцям хлопець, боєприпаси він викрав. Зараз поліція встановлює, у кого були викрадені боєприпаси. Після проведення товарознавчої експертизи викрадене майно буде повернуто власникам.

За фактами крадіжок порушено кримінальну виробництво за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває з подальшою можливістю відкриття нових статей, адже місцеві жителі переховували грабіжників.

Нагадаємо, що в Києві активізувалися квартирні злодії на час карантину. Через брак роботи в карантинний час, квартирні злодії йдуть на ріст. Так, у Києві затримали "на гарячому" квартирного злодія. Про це написали в групі Київ Оперативний в Facebook.

«Під час карантину всім важко, а особливо квартирних злодіїв! Але публікація не про співчуття до цієї прошарку беззаконня, про їх гострої нестачі грошей, яка штовхає їх на ризик. Цього персонажа впіймали при спробі відкрити двері та передали співробітникам поліції 23 березня. Сьогодні ж цей «бідолаха» знову помічений на вулиці. Цікаво чому відпустили ? А, ну так, немає складу злочину. Клас», – розповіла автор публікації киянка Яна Конотовская.

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