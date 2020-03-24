Кияни в паніці спустошують полиці супермаркетів, а ціни в цей час стрімко ростуть

Про це повідомляє Politeka з посиланням на групу Київ Оперативний.

«Ашан, вулиця Здолбунівська – люди в паніці гребуть все, але контролю за цінами немає – все виросло в рази!! Зрозуміло, що всі завезуть, полиці заповнять! Але коли буде контроль за баригами?? УВ мене друзі в Празі, там ціни дешевше в рази—ми не Європа», – обурюється автор поста, демонструючи порожні стелажі в магазині.

Далі в коментарях чоловік пояснив свій пост тим, що потрібних продуктів або немає, або вони стали в рази дорожче: «Можете мене закидати камінням, у зв'язку з проблемами зі здоров'ям сиджу вдома, мама пішла купити продукти в цей Ашан. прийшла принесла мені незрозуміло що... тому що сиру норм немає, олія по 70 гривень, авокадо не купувала – 60 грн штука, зелені не принесла загально ..яйця тільки запаковані дорогі , і від вітрини з крупами і іншим, цибуля 20 вже!!І так причому тут паніка ?? всі гребуть по багато що б не ходити потім і купувати дорожче! А тепер даю вам команду фас».

Також під постом почалося бурхливе обговорення того, що відбувається в магазинах столиці під час карантину.

«Відразу видно який товар не ходовий і залежується на полицях!», «мені здається, так весь час на вихідних в ашані», «дикуни», «Да тут сперечатися не перечити. У нас м. Чернігівська у фуршет по черзі пускають , порожніють полиці. Через 500 метрів екомаркет, не чекав туди пішов, все спокійно», «Моя думка , гонитва за цінами та асортиментом.», «Ашан на Берковецькій. Напівпорожні полиці, лимони по 83 грн. Пошкодувала що поїхали туди», «Ціни дорожче ніж в Мегамаркеті», «Дикість», «А якби не гребли, не було б ажіотажу, може бути і ціни не підняли.», «Хай гребуть, все одно скоро закінчаться гроші», – написали в мережі користувачі.

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