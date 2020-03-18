У Києві «герою паркування» на перехожої частини у дворі багатоповерхівки зняли колеса

Відомо, що інцидент стався на вулиці Курнатовського, 2б. Фото злочину опублікували в групі Київ Оперативний в Facebook, передає Politeka.net.

«Ранок починається не з кави...», – підписали фото в мережі.

У коментарях користувачі мережі почали обговорення цього підступного покарання героя паркування.

«А де була в цей час сигналізація ?!», «Зняли, щоб купити маску», «Секретки треба ставити.», «А люди де були. Поряд будинок.», «Хлопців, я колеса не брав», «Співчуваю власнику», «Почекайте місяць, гроші у людей закінчаться. Почнеться найцікавіше», «Відсутність коліс вранці на машинах і кількість повій на окружній завжди були найточнішим показником економічного стану країни», «Нічого собі гойдалки у дворі зробили», «прям по спорту роззули», «головне ви помітили, який інженерний підхід! - цегла отцентровали і, знявши колеса з однієї частини авто, можна знімати з іншого з допомогою противаги у вигляді напарника. Економія цеглин наявності!», «коронавірус небезпечний і для автомобілів», – відзначили кияни.

Нагадаємо, вранці 18 березня стався транспортний колапс у столиці України. Громадський транспорт переповнений, люди стоять у нескінченних чергах, а місто стоїть у пробках.

Перед мостом Метро і на самому мосту утворилася величезна пробка. На автобусних зупинках столиці люди намагаються зупинити попутки, однак водії часто проїжджають повз.

Величезна пробка і на Парковій алеї в бік центру Києва. Так, на в'їзді в місто з-за заборони на рух приміського транспорту, утворилася нескінченна тягучка з автомобілів.

Також в Оболонському районі з-за ремонту дороги спостерігається скупчення авто. Там повільно рухається транспорт біля ТРЦ "Блокбастер".

Традиційно пробки утворилися і в центрі міста. Не проїхати по вулиці Набережно-Хрещатицька і проспект Перемоги.

Також корки на Окружній. У Солом'янському районі коштує проспект Лобановського.

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