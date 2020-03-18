Київ в перший день закриття метро скували пробки

Вранці 18 березня стався транспортний колапс у столиці України. Громадський транспорт переповнений, люди стоять у нескінченних чергах, а місто стоїть у пробках.

Перед мостом Метро і на самому мосту утворилася величезна пробка. На автобусних зупинках столиці люди намагаються зупинити попутки, однак водії часто проїжджають повз.

Величезна пробка і на Парковій алеї в бік центру Києва. Так, на в'їзді в місто з-за заборони на рух приміського транспорту, утворилася нескінченна тягучка з автомобілів.

Також в Оболонському районі з-за ремонту дороги спостерігається скупчення авто. Там повільно рухається транспорт біля ТРЦ "Блокбастер".

Традиційно пробки утворилися і в центрі міста. Не проїхати по вулиці Набережно-Хрещатицька і проспект Перемоги.

Також затори на Окружній. У Солом'янському районі коштує проспект Лобановського.

Нагадаємо, що в Києві виявили високий рівень забруднення повітря. Про це повідомили в прес-службі головного управління Держпродспоживслужбы в місті Київ.

Так, станом на 17 березня рівень забруднення повітря в приземному шарі атмосфери столиці.

Було зареєстровано перевищення середньодобових гранично допустимих значень більш, ніж в два рази.

На площі Бессарабська рівень пилу перевищив гранично допустимий рівень в 1,3 раз. Діоксид сірки в 1,4-2,16 рази перевищив рівень скрізь, крім проспекту Науки. Також великі значення у повітрі показав діоксид азоту (у 2,5-3,75 рази) і оксид вуглець.

Ці речовини потрапляють у повітря при спалюванні вугілля, мазуту, дизельного пального, газу в сміттєспалювальних заводах, теплоелектростанціях і котелень, а також в опалювальних у житлових будинках і в двигунах внутрішнього згорання автомобілів.

На автотранспорт припадає близько 80% всіх викидів в атмосферне повітря міста.

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