У Києві поліція відібрала у 25-річної матері двох маленьких дітей, які влаштували кілька днів тому пожар

Пожежа сталася 13 березня на вулиці Борщагівській у Києві під час того, як двоє дітей залишилися удома через карантин без нагляду. Вони гралися з вогнем і випадково підпалили квартиру, після чого побігли до сусідів кликати на допомогу. Сусіди викликали рятувальників. Про це розповіли в прес-службі поліції.

У ході розслідування виявилося, що мати залишає малюків одних не вперше. Останній раз завершився пожежею через те, що діти взяли в руки запальничку.

Діти залишилися живими і майже неушкодженими, однак їх мати викликала підозри у ювенальної превенції Києва.

За станом на зараз діти 2014 і 2018 народження вилучені з сім'ї на невизначений час. Вони доставлені в дитячу лікарню, де будуть проведені обстеження стану здоров'я, а на матір склали протокол за ч. 1 ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення і провели з нею профілактичну бесіду.

Ми писали, що у Києві пожежа влаштували маленькі діти, яких залишили батьки без нагляду. Двоє малолітніх дітей залишилися вдома без нагляду і влаштували пожежу на Шулявці.

Про пожежу у багатоповерхівці на вулиці Борщагівській повідомив місцевий житель. Двоє сусідських маленьких дитини вибігли з квартири і попросили допомоги у сусіда.

Інцидент стався близько 9 годин ранку. Загорілася багатоповерхівка на вулиці Борщагівській. З однієї з квартир валив густий чорний дим. Коли на місце прибули рятувальники, то почалася евакуація мешканців будинку. Так, займання сталося, коли двоє дітей: 2-річна дівчинка і 6-річний хлопчик залишилися вдома без нагляду дорослих. Скоріше всього, НП сталася в результаті необережного поводження вогнем.

Нагадаємо, сотні людей заповнили київські електрички, кадри вражають: "коронавірус не прогодує"

Як повідомляла Politeka, стали відомі подробиці про хворих коронавірусом в Києві: "контактували з...

Також Politeka писала, киянам показали будівництво Великої окружної дороги в Києві: "без робітників і спецтехніки"