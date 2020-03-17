У Києві скасували рух в популярних напрямках міської електрички

Так, в зв'язку з технічною несправністю вагонів і недостатньою кількістю справних електропоїздів з 18 березня тимчасово скасували рух електрички. Про це повідомляє Київ Оперативний, пише Politeka.net.

Відміняється рух у напрямках Е1 (Дарниця - Почайна - Борщагівка - Київ-Пасажирський - Дарниця) і Е2 (Дарниця - Київ-Пасажирський - Борщагівка - Почайна - Дарниця). Крім того, планується перехід на "човниковий" рух електропоїздів на ділянці від Троєщини ст. Почайна і від ст. Почайна до Троєщині. Курсування будуть відбуватися в будь-яку годину-пік.

Про встановлення тимчасового "човникового" руху електропоїздів на ділянці від з.п. Троєщина ст. Почайна і назад, а також розклад їх руху інформація з'явиться пізніше.

Нагадаємо, що в зв'язку з карантином через коронавіруса з вівторка, 17 березня, в Києві закриють місця масового скупчення людей.

Так, в цей список потрапляють: ТРЦ, дитячі розважальні центри, спортзали/басейни, зоопарки, парки атракціонів, всі магазини і ринки, крім продуктових і аптек, а також ресторани, кінотеатри, музеї та інші культурні заклади.

Також ми писали, що у Київській області пропав чоловік. Роман Лазаренка 1978 року народження 2 березня повинен був їхати з міста Суми у Чернігів через Київ, але, на жаль, до місця призначення не дістався.

Чоловік був одягнений у темно-зелену куртку, блакитні джинси, коричневі кросівки, також мав чорний рюкзак.

Якщо відома яка-небудь інформація про його місцезнаходження, або будь-які відомості про те, що його бачили, прохання звернутися за телефоном 102 або 099-95-75-176.

Також ми писали, що у Києві затримали знаменитих злодіїв-гастролерів, які не давали спокою городян. Так, прославилися численними крадіжками грабіжників затримали в підземному переході під час спроби вкрасти телефон у киянки.

«Не може бути. Це ж ті, що постійно крали на Індустріальній. Трохи не вийшло на цей раз, що взяли їх за п'яту точку працівники поліції. Ті, знаходячись на сходах підземного переходу, всією своєю брагою оточили жінку 1990 року народження і витягли в нього з кишені iPhone 6S», – розповіли подробиці в мережі.

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