У Києві затримали знаменитих злодіїв-гастролерів, які не давали спокою городянам

Про це повідомили в групі Київ Оперативний у Facebook, а також опублікували фото, передає Politeka.net.

Так, що прославилися численними крадіжками грабіжників затримали в підземному переході під час спроби вкрасти телефон у киянки.

«Не може бути. Це ж ті, що постійно крали на Індустріальній. Трохи не вийшло на цей раз, що взяли їх за п'яту точку працівники поліції. Ті, знаходячись на сходах підземного переходу, всією своєю брагою оточили жінку 1990 року народження і витягли в нього з кишені iPhone 6S», – розповіли подробиці в мережі.

Все затримали дев'ятьох учасників грабежу. Серед них жителі Берегова:

1. Лакатош Алекс Павлович, 2001 року народження.

2. Пава Алекс Янушевич, 2000 року народження.

3. Габор Данило Арпадович, 2004 року народження.

4. Хорват Ізабелла Иштванивна, 2001 року народження.

5. Ворко Мелінда Валажевна, 1988 року народження

6. Габор Еланна Робертівна, 1992 року

7. Товт Троянда Бернантовна, 1996 року народження

8. Габор Алі Арпадович, 1992 року

9. Тейфель елек Элекович, 1989 року.

Кияни сподіваються, що на цей раз вони отримають тюремне ув'язнення, а не тільки адмін штрафи (як було раніше).

«Про , я її ручку в своїй кишені ловила ,шоб їй пусто було все життя», «Завтра будуть на місці», «Всіх би закрити, у тому числі і вокзальних.», «У мене сьогодні теж вкрали гаманець( виявила будинку), міст Лепсе, може вони, поруч була циганка в масці.», «І ніякої короновірус їх не бере!!?», «Нарешті поліція взялася за справу ! Сподіваюся, посадять.», «Вони могли бути видатними вченими, відомими співаками і навіть лауреатами Нобелівської премії, але так склалася доля, що вони народилися в Берегово», – відзначили українці в коментарях.

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