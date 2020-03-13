Такої температури в Києві ще не було в березні

У столиці температура повітря прогрілася до неймовірної відмітки

До Києві зафіксували черговий температурний рекорд

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського у четвер, 12 березня, в Києві був температурний рекорд.

Так, середньодобова температура повітря перевищила значення всіх років в історії спостереження.

Раніше ще 12 березня температурний рекорд був зафіксований ще в 1915 році, тоді температура повітря становила + 9,2°С, з кліматичної нормі відповідає температурі середини квітня.

"Температура під ранок 13 березня не опустилася нижче 8,0 ° С, таким чином перевищивши попередній максимум для цієї ночі, який був зафіксований 2008 року, на 1,3 ° С. Це вже 9 температурних рекордів в столиці, зафіксованих з початку нинішнього березня ", – сказали в Центральної геофізичної обсерваторії.

Нагадаємо, що в Києві побито столітні рекорди по температурі повітря. 3 березня після полудня температура піднялася майже до 15 градусів тепла, чого не було 23 роки.

Попередній рекорд для цього дня 1997 року перевищено на цілих півтора градуси.

В обсерваторії сказали, що завдяки такому максимуму побитий рекорд і середньодобової температури, яка досягла 8,3 градусів і таким чином опинилася на 0,4 градуса вище, ніж це було в тому ж 1997 році.

Високий температурний фон привів і до найтеплішою за 140 років ночі на середу. Температура під ранок не опустилася нижче 4,8 градусів тепла, перевищивши попередній рекорд 1995 року на 1,2 градусів.

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Новий абсолютний по температурі рекорд у березні належить Харкову. У середу, 4 березня, харків'яни могли спокійно гуляти по вулиці в одних футболках. Так, температура повітря прогрілася майже до літніх 17 градусів. Про це інформує сайт "Кліматичний моніторинг".

Максимальна температура після полудня склала 16,7 градуси вище нуля.

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