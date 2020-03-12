У Києві пограбували жінку з дитиною в магазині взуття
Киянка прийшла вибирати взуття дочки, коли її нахабно обікрали дві жінки. Про це написали в групі Київ Оперативний в Facebook, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
«Я з донькою пішла в магазин «конфіскат взуття», який знаходиться на фестивальному. Обрали дитині взуття. Я відійшла назад до стелажів, щоб поставити на місце ту пару, яка нам не підійшла. Все, зібралися і пішли на касу розраховуватися. Минуло якихось ще пару хвилин поки прийшла касир. І ось, поки дитина на касі розраховується за покупку, я хочу глянути на телефоні. Засовую руку в кишеню і розумію, що там порожньо. Пару секунд забуття, стою зрозумівши, що сталося і де мій телефон. Розумію, що його витягли з кишені. Прокручуючи все в голові і згадую, що в той момент, коли я ставила пару взуття на стелаж, ззаду мене проминули дві дами на яких я навіть не звернула увагу», – розповіла в подробицях свою історію постраждала.
Вона додала, що покликала охорону, але в магазині не виявилося камер спостереження. У охорони самого центру дозволили зняти на телефон відео, на які потрапили дві злодійки.
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«Їх видно після 14:03 (час на екрані компа з якого знімали відео) дві важкі брюнетки. Може хоч кого-то це надалі вбереже від моєї долі. Дівчатка, не втрачайте пильність навіть коли ви в магазині з дітками. Такі особистості скоріше за все на це і розраховують», – додала жінка.
Нагадаємо, що в Києві поліція затримала блогера, який пройшовся по даху патрульного авто. Молодий хлопець вирішив зібрати побільше «лайків» і зважився на відчайдушний крок. Так, киянин в жовтому спортивному костюмі пробігся по даху поліцейської машини і побіг далі, не зупиняючись, що потрапило на камеру наглядача.
Поліцейські вискочили з авто та почали переслідування.
Неадеквату затримали вже через декілька годин і зняли крупним планом самі поліцейські.
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