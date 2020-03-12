У Києві пограбували жінку з дитиною в магазині взуття

Киянка прийшла вибирати взуття дочки, коли її нахабно обікрали дві жінки. Про це написали в групі Київ Оперативний в Facebook, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Я з донькою пішла в магазин «конфіскат взуття», який знаходиться на фестивальному. Обрали дитині взуття. Я відійшла назад до стелажів, щоб поставити на місце ту пару, яка нам не підійшла. Все, зібралися і пішли на касу розраховуватися. Минуло якихось ще пару хвилин поки прийшла касир. І ось, поки дитина на касі розраховується за покупку, я хочу глянути на телефоні. Засовую руку в кишеню і розумію, що там порожньо. Пару секунд забуття, стою зрозумівши, що сталося і де мій телефон. Розумію, що його витягли з кишені. Прокручуючи все в голові і згадую, що в той момент, коли я ставила пару взуття на стелаж, ззаду мене проминули дві дами на яких я навіть не звернула увагу», – розповіла в подробицях свою історію постраждала.

Вона додала, що покликала охорону, але в магазині не виявилося камер спостереження. У охорони самого центру дозволили зняти на телефон відео, на які потрапили дві злодійки.

«Їх видно після 14:03 (час на екрані компа з якого знімали відео) дві важкі брюнетки. Може хоч кого-то це надалі вбереже від моєї долі. Дівчатка, не втрачайте пильність навіть коли ви в магазині з дітками. Такі особистості скоріше за все на це і розраховують», – додала жінка.

Всем добрый день! Хочу просто поделиться со всеми своим горьким опытом и попытаться обезопасить остальных. Позавчера приключилась со мной капец какая неприятная ситуация. Я с дочкой пошла в магазин «конфискат обуви»,который находится на фестивальном. Выбрали ребёнку обувку. Я отошла обратно к стеллажам, чтоб поставить на место ту пару,которая нам не подошла. Всё, собрались и пошли на кассу рассчитываться. Прошло каких-то ещё пару минут пока пришла кассир. И вот, пока ребёнок на кассе рассчитывается за покупку, я хочу глянуть на время в телефоне. Засовываю руку в карман и понимаю, что там пусто. Пару секунд забвения, стою соображаю, что произошло и где мой телефон. Понимаю, что его вытянули из кармана. Прокручивая всё в голове и вспоминаю, что в тот момент, когда я ставила пару обуви на стеллаж, сзади меня проплыли две дамы на которых я даже не обратила внимание. По итогу, позвав охрану, максимум, что было сделано - набрали на мой номер, который уже был отключен. 2-3 минуты дела. Как оказалось камер наблюдения в магазине нет. Обратились к охране самого центра, нам разрешили снять на телефон видео, где хоть немного видно тех самых деятельниц. Их видно после 14:03 (время на экране компа с которого снимали видео) две увесистые брюнетки. Может хоть кого-то это впредь убережёт от моей участи. Девочки, не теряйте бдительность даже когда вы в магазине с детками. Такие личности скорей всего на это и рассчитывают. #всеодноїхнесадять Gepostet von Киев Оперативный am Donnerstag, 12. März 2020

Нагадаємо, що в Києві поліція затримала блогера, який пройшовся по даху патрульного авто. Молодий хлопець вирішив зібрати побільше «лайків» і зважився на відчайдушний крок. Так, киянин в жовтому спортивному костюмі пробігся по даху поліцейської машини і побіг далі, не зупиняючись, що потрапило на камеру наглядача.

Поліцейські вискочили з авто та почали переслідування.

UPD: https://kyivoperativ.info/other/smotret-video-2532/ 🤷🏻‍♂️ Ще один недоблогер вирішив хайпанути на тому, що пробігся по тачці поліції... Київ, Інститутська Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 11. März 2020

Неадеквату затримали вже через декілька годин і зняли крупним планом самі поліцейські.

Обережно! Нецензурна лайка Все таки копам вдалося впіймати недоблогєра, який пробігся по патрульній машині (раніше ми про це писали: https://kyivoperativ.info/other/smotret-video-2529/amp/ ) Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 11. März 2020

Нагадаємо, зле покарання "героя паркування" в Києві потрапило в мережу: "Дивно, як не спалили"

Як повідомляла Politeka, неадекват влаштував переполох у Києві: "бігав по дахах авто", відео безумства

Також Politeka писала, що дитина безслідно зник під Києвом, кинуті сили на пошуки: є особлива прикмета, фото