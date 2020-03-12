В Киеве ограбили женщину с ребенком в магазине обуви

Киевлянка пришла выбирать обувь дочери, когда ее нагло обокрали две женщины. Об этом написали в группе Киев Оперативный в Facebook, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«Я с дочкой пошла в магазин «конфискат обуви», который находится на фестивальном. Выбрали ребёнку обувку. Я отошла обратно к стеллажам, чтоб поставить на место ту пару, которая нам не подошла. Всё, собрались и пошли на кассу рассчитываться. Прошло каких-то ещё пару минут пока пришла кассир. И вот, пока ребёнок на кассе рассчитывается за покупку, я хочу глянуть на время в телефоне. Засовываю руку в карман и понимаю, что там пусто. Пару секунд забвения, стою соображаю, что произошло и где мой телефон. Понимаю, что его вытянули из кармана. Прокручивая всё в голове и вспоминаю, что в тот момент, когда я ставила пару обуви на стеллаж, сзади меня проплыли две дамы на которых я даже не обратила внимание», – рассказала в подробностях свою историю пострадавшая.

Она добавила, что позвала охрану, но в магазине не оказалось камер наблюдения. У охраны самого центра разрешили снять на телефон видео, на которые попали две воровки.

«Их видно после 14:03 (время на экране компа с которого снимали видео) две увесистые брюнетки. Может хоть кого-то это впредь убережёт от моей участи. Девочки, не теряйте бдительность даже когда вы в магазине с детками. Такие личности скорей всего на это и рассчитывают», – добавила женщина.

Всем добрый день! Хочу просто поделиться со всеми своим горьким опытом и попытаться обезопасить остальных. Позавчера приключилась со мной капец какая неприятная ситуация. Я с дочкой пошла в магазин «конфискат обуви»,который находится на фестивальном. Выбрали ребёнку обувку. Я отошла обратно к стеллажам, чтоб поставить на место ту пару,которая нам не подошла. Всё, собрались и пошли на кассу рассчитываться. Прошло каких-то ещё пару минут пока пришла кассир. И вот, пока ребёнок на кассе рассчитывается за покупку, я хочу глянуть на время в телефоне. Засовываю руку в карман и понимаю, что там пусто. Пару секунд забвения, стою соображаю, что произошло и где мой телефон. Понимаю, что его вытянули из кармана. Прокручивая всё в голове и вспоминаю, что в тот момент, когда я ставила пару обуви на стеллаж, сзади меня проплыли две дамы на которых я даже не обратила внимание. По итогу, позвав охрану, максимум, что было сделано - набрали на мой номер, который уже был отключен. 2-3 минуты дела. Как оказалось камер наблюдения в магазине нет. Обратились к охране самого центра, нам разрешили снять на телефон видео, где хоть немного видно тех самых деятельниц. Их видно после 14:03 (время на экране компа с которого снимали видео) две увесистые брюнетки. Может хоть кого-то это впредь убережёт от моей участи. Девочки, не теряйте бдительность даже когда вы в магазине с детками. Такие личности скорей всего на это и рассчитывают. #всеодноїхнесадять Gepostet von Киев Оперативный am Donnerstag, 12. März 2020

Напомним, что в Киеве полиция задержала блогера, который пробежался по крыше патрульного авто. Молодой парень решил собрать побольше «лайков» и решился на отважный шаг. Так, киевлянин в желтом спортивном костюме пробежался по крыше полицейской машины и побежал дальше, не останавливаясь, что попало на камеру наблюдающего.

Полицейские выбежали из авто и начали преследование.

UPD: https://kyivoperativ.info/other/smotret-video-2532/ 🤷🏻‍♂️ Ще один недоблогер вирішив хайпанути на тому, що пробігся по тачці поліції... Київ, Інститутська Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 11. März 2020

Неадеквата задержали уже через несколько часов и сняли крупным планом сами полицейские.

Обережно! Нецензурна лайка Все таки копам вдалося впіймати недоблогєра, який пробігся по патрульній машині (раніше ми про це писали: https://kyivoperativ.info/other/smotret-video-2529/amp/ ) Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 11. März 2020

Напомним, злое наказание "героя парковки" в Киеве попало в сеть: "Странно, как не сожгли"

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