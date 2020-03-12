В Киеве ограбили женщину с ребенком в магазине обуви
Киевлянка пришла выбирать обувь дочери, когда ее нагло обокрали две женщины. Об этом написали в группе Киев Оперативный в Facebook, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
«Я с дочкой пошла в магазин «конфискат обуви», который находится на фестивальном. Выбрали ребёнку обувку. Я отошла обратно к стеллажам, чтоб поставить на место ту пару, которая нам не подошла. Всё, собрались и пошли на кассу рассчитываться. Прошло каких-то ещё пару минут пока пришла кассир. И вот, пока ребёнок на кассе рассчитывается за покупку, я хочу глянуть на время в телефоне. Засовываю руку в карман и понимаю, что там пусто. Пару секунд забвения, стою соображаю, что произошло и где мой телефон. Понимаю, что его вытянули из кармана. Прокручивая всё в голове и вспоминаю, что в тот момент, когда я ставила пару обуви на стеллаж, сзади меня проплыли две дамы на которых я даже не обратила внимание», – рассказала в подробностях свою историю пострадавшая.
Она добавила, что позвала охрану, но в магазине не оказалось камер наблюдения. У охраны самого центра разрешили снять на телефон видео, на которые попали две воровки.
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«Их видно после 14:03 (время на экране компа с которого снимали видео) две увесистые брюнетки. Может хоть кого-то это впредь убережёт от моей участи. Девочки, не теряйте бдительность даже когда вы в магазине с детками. Такие личности скорей всего на это и рассчитывают», – добавила женщина.
Напомним, что в Киеве полиция задержала блогера, который пробежался по крыше патрульного авто. Молодой парень решил собрать побольше «лайков» и решился на отважный шаг. Так, киевлянин в желтом спортивном костюме пробежался по крыше полицейской машины и побежал дальше, не останавливаясь, что попало на камеру наблюдающего.
Полицейские выбежали из авто и начали преследование.
Неадеквата задержали уже через несколько часов и сняли крупным планом сами полицейские.
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