У центрі Києва невідомі обстріляли «Мерседес»

НП сталася в столиці в середу, 11 березня. Про неї повідомляє Інформатор Київ на своїй сторінці в Фейсбук (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).

Стрілянина сталася на вулиці Юрія Іллєнка поруч зі станцією метро «Лук'янівська». Невідомі відкрили стрілянину по «Мерседеса» представницького класу, припаркованого на пішохідній зоні.

В результаті стрілянини ніхто не постраждав. При цьому власник машини розповів, що помітив на лобовому склі та двері авто ушкодження, що нагадують отвори від куль. Після цього він зателефонував у поліцію. До місця події прибули правоохоронці, які зайнялися перевіркою того, що сталося.

Інші деталі інциденту поки не розкриваються.

Раніше ми повідомляли про те, що в центрі Києва, у власній квартирі на вулиці Городецького, 25 лютого, знайшли застреленим бізнесмена Леоніда Вульфа. За інформацією журналістів, тіло бізнесмена знайшли друзі. Вульф не відповідав на дзвінки, тому його адвокат з дружиною та ще одним знайомим вирішили провідати чоловіка.

Коли вони приїхали, двері квартири були замкнені. Друзі Вульфа були змушені відкрити її дублікатом ключів, який був у адвоката. Так, за інформацією видання, у коридорі вони виявили закривавлене тіло бізнесмена з простреленою головою.

В руках у нього був пістолет-кулемет "Скорпіон". Тут же знайшли і одну відстріляну гільзу. Обстановка у квартирі не була порушена, що не могло вказувати на боротьбу, вхідні двері та замки в цілості, тому поки основна версія слідства - самогубство.

Один із знайомих Вульфа розповів поліції, що незадовго до смерті він йому дзвонив і скаржився на погане самопочуття. Слідство перевіряє версію про самогубство.

Наголошується, що бізнесмен переживав фінансові труднощі. Також у нього були проблеми зі здоров'ям.

Як пишуть ЗМІ, Леонід Вульф був добре відомий в бізнес-колах. Сам Вульф розповідав, що свого часу він був бізнес-партнером підприємця Вадима Шульмана, але потім їхні шляхи розійшлися.

В центре Киева обстреляли представительский Mercedes Gepostet von Информатор Киев am Mittwoch, 11. März 2020

Нагадаємо, відомого бізнесмена знайшли з простреленою головою у центрі Києва: «Працював з ворогом Коломойського».

Як повідомляла Politeka, дике ПП у центрі Києва, малолітня шпана накинулася на перехожих.

Також Politeka писала, що НП сталася під Києвом: чоловік відкрив стрілянину посеред вулиці, з'їхалися силовики.