В центре Киева неизвестные обстреляли «Мерседес»
ЧП произошло в столице в среду, 11 марта. О нем сообщает Информатор Киев на своей странице в Фейсбук (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).
Стрельба произошла на улице Юрия Ильенко рядом со станцией метро «Лукьяновская». Неизвестные открыли стрельбу по «Мерседесу» представительского класса, припаркованному на пешеходной зоне.
В результате стрельбы никто не пострадал. При этом владелец машины рассказал, что заметил на лобовом стекле и двери авто повреждения, напоминающие отверстия от пуль. После этого он позвонил в полицию. К месту происшествия прибыли правоохранители, которые занялись проверкой случившегося.
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Другие детали инцидента пока не раскрываются.
Ранее мы сообщали о том, что в центре Киева, в собственной квартире на улице Городецкого, 25 февраля, нашли застреленным бизнесмена Леонида Вульфа. По информации журналистов, тело бизнесмена нашли друзья. Вульф не отвечал на звонки, поэтому его адвокат с женой и еще одним знакомым решили навестить мужчину.
Когда они приехали, дверь квартиры была заперта. Друзья Вульфа были вынуждены открыть ее дубликатом ключей, который был у адвоката. Так, по информации издания, в коридоре они обнаружили окровавленное тело бизнесмена с простреленной головой.
В руках у него был пистолет-пулемет "Скорпион". Тут же нашли и одну стрелянную гильзу. Обстановка в квартире не была нарушена, что не могло указывать на борьбу, входная дверь и замки в целости, поэтому пока основная версия следствия - самоубийство.
Один из знакомых Вульфа рассказал полиции, что незадолго до смерти он ему звонил и жаловался на плохое самочувствие. Следствие проверит версию о самоубийстве.
Отмечается, что бизнесмен переживал финансовые трудности. Также у него были проблемы со здоровьем.
Как пишут СМИ, Леонид Вульф был хорошо известен в бизнес-кругах. Сам Вульф рассказывал, что в свое время он был бизнес-партнером предпринимателя Вадима Шульмана, но потом их пути разошлись.
Напомним, известного бизнесмена нашли с простреленной головой в центре Киева: «Работал с врагом Коломойского».
Как сообщала Politeka, дикое ЧП в центре Киева, малолетняя шпана накинулась на прохожих.
Также Politeka писала, что ЧП произошло под Киевом: мужчина открыл стрельбу посреди улицы, съехались силовики.