В центре Киева неизвестные обстреляли «Мерседес»

ЧП произошло в столице в среду, 11 марта. О нем сообщает Информатор Киев на своей странице в Фейсбук (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Стрельба произошла на улице Юрия Ильенко рядом со станцией метро «Лукьяновская». Неизвестные открыли стрельбу по «Мерседесу» представительского класса, припаркованному на пешеходной зоне.

В результате стрельбы никто не пострадал. При этом владелец машины рассказал, что заметил на лобовом стекле и двери авто повреждения, напоминающие отверстия от пуль. После этого он позвонил в полицию. К месту происшествия прибыли правоохранители, которые занялись проверкой случившегося.

Другие детали инцидента пока не раскрываются.

Ранее мы сообщали о том, что в центре Киева, в собственной квартире на улице Городецкого, 25 февраля, нашли застреленным бизнесмена Леонида Вульфа. По информации журналистов, тело бизнесмена нашли друзья. Вульф не отвечал на звонки, поэтому его адвокат с женой и еще одним знакомым решили навестить мужчину.

Когда они приехали, дверь квартиры была заперта. Друзья Вульфа были вынуждены открыть ее дубликатом ключей, который был у адвоката. Так, по информации издания, в коридоре они обнаружили окровавленное тело бизнесмена с простреленной головой.

В руках у него был пистолет-пулемет "Скорпион". Тут же нашли и одну стрелянную гильзу. Обстановка в квартире не была нарушена, что не могло указывать на борьбу, входная дверь и замки в целости, поэтому пока основная версия следствия - самоубийство.

Один из знакомых Вульфа рассказал полиции, что незадолго до смерти он ему звонил и жаловался на плохое самочувствие. Следствие проверит версию о самоубийстве.

Отмечается, что бизнесмен переживал финансовые трудности. Также у него были проблемы со здоровьем.

Как пишут СМИ, Леонид Вульф был хорошо известен в бизнес-кругах. Сам Вульф рассказывал, что в свое время он был бизнес-партнером предпринимателя Вадима Шульмана, но потом их пути разошлись.

В центре Киева обстреляли представительский Mercedes Gepostet von Информатор Киев am Mittwoch, 11. März 2020

Напомним, известного бизнесмена нашли с простреленной головой в центре Киева: «Работал с врагом Коломойского».

Как сообщала Politeka, дикое ЧП в центре Киева, малолетняя шпана накинулась на прохожих.

Также Politeka писала, что ЧП произошло под Киевом: мужчина открыл стрельбу посреди улицы, съехались силовики.