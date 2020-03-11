Пробне тестування ЗНО вирішили перенести через карантин

У Києві через пов'язаних з коронавірусом обмежень перенесли пробне тестування Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Про це на брифінгу заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, пробне тестування може відбутися в квітні.

"Ми домовилися з регіональним центром ЗНО про те, що пробні тести, які повинні були пройти в кінці березня, ми проведемо після того, як ситуація стабілізується. Це може бути у квітні. Навчання в школах до кінця березня буде проводитися дистанційно", – оголосив Поворозник.

Нагадаємо, що в Києві приземлився літак, на якому зареєстрували схожі симптоми коронавірус. У міжнародному аеропорту "Бориспіль" приземлився літак з Об'єднаних Арабських Еміратів з пасажиром, у якого підозрюють коронавірус. Станом на 13:30 на аеродромі приземлився літак рейсу "Дубай - Київ" №727, в якому знаходиться пасажир з підозрілими симптомами.

На місце в терміновому порядку прибули медики.

Зараз пасажирів з літака не випускають.

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