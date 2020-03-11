Пробное тестирование ВНО решили перенести из-за карантина

В Киеве из-за связанных с коронавирусом ограничений перенесли пробное тестирование Внешнего независимого оценивания (ВНО). Об этом на брифинге заявил первый замглавы КГГА Николай Поворозник, сообщает РБК-Украина.

По его словам, пробное тестирование может состояться в апреле.

"Мы договорились с региональным центром ВНО о том, что пробные тесты, которые должны были пройти в конце марта, мы проведем после того, как ситуация стабилизируется. Это может быть в апреле. Учеба в школах до конца марта будет проводиться дистанционно", – объявил Поворозник.

Напомним, что в Киеве приземлился самолет, на котором зарегистрировали похожие симптомы на коронавирус. В международном аэропорту "Борисполь" приземлился самолет из Объединенных Арабских Эмиратов с пассажиром, у которого подозревают коронавирус. По состоянию на 13:30 на аэродроме приземлился самолет рейса "Дубай- Киев" №727, в котором находится пассажир с подозрительными симптомами.

На место в срочном порядке прибыли медики.

Сейчас пассажиров из самолета не выпускают.

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