У Києві утворилася звалище квітів мімози

Після свята 8 березня у столиці утворилася ціла квіткова звалище мімози. Про це повідомила користувач сайту "Kidstaff", повідомляє Politeka.net.

За словами киянки, величезну купу нерозпроданих гілок мімози продавці звалили горою на Троєщині біля овочевого ринку.

«Фура "полегшилася" на узбіччі овочевого ринку. Всі урни навколо забиті нарцисами, тюльпанами. Їх спеціально переламали, щоб ніхто не взяв. А мімози просто вивалили купою. Прямо в картонних ящиках, ще заклеєних. Біля купи сором'язливо паслися бабусі, яких відганяв водій цієї фури, мовляв, брати не можна. Відкрила рот, сказала, що якщо брати не можна – то нехай засовує своє добро назад, поки я ментів і телебачення не викликала», – повідомила користувач мережі.

Також вона зазначила, що при згадці поліції, невідомий втік з «місця злочину».

«Розкрила кілька ящиків, набрали мімози стільки, скільки змогла відвезти в машині, а бабульки – забрати в руках. Вже развезла друзям, рідним і роздала всім, в тому числі пенсіонеркам у себе на лавочці. І звичайно собі залишила, пахнуть шалено. Довго живу на світі, але такої дичини ще не бачила... Квіти шалено шкода», – вона завершила свою розповідь.

Нагадаємо, що на Відрадному у Києві місцеві жителі помітили хижаків. У житловому масиві місцеві мешканці помітили хижу птицю – філіна. Фотографії пернатого опублікувала місцева мешканка Світлана. Вона виявила філіна серед гілок на дереві біля парку.

«"Мудрі птахи" Відрадного.», – підписали фото.

В коментарях багато кияни почали захоплюватися побаченим.

«Клас! Ніколи не бачила», «Клас, останній раз бачила вільну сову ще в шкільному віці! Це круто, коли такі кралі попадаються на очі))))», «Які дуже харизматичні та привабливі», «Світлана, це у відрадному парку?», «Я влітку на Ст. Гавела їх щоночі чую. Вони у нас селяться вже кілька років поспіль», «По фото найбільше схожа на вухату сову.», – відзначили користувачі мережі під фото.

Нагадаємо, автобус з пасажирами спалахнув у Києві, чорний дим застелив вулицю: кадри ПП

Як повідомляла Politeka, аномальна температура в Києві вразила метеорологів: такого не було десятки років

Також Politeka писала, "Осторожно міни": кадри небезпечної знахідки біля автотраси в Києві