Цей тиждень обіцяє Ракам неочікувані ідеї та яскраві емоції — головне встигати ловити моменти, поки натхнення не згасло.

Прогноз на цей період оприлюднило видання Horoscope.com, і астрологи радять Ракам цього тижня довіряти інтуїції навіть тоді, коли рішення здається надто незвичним.

Робота і фінанси

На початку тижня, особливо в понеділок, можуть з'явитися робочі ідеї, які на перший погляд виглядають дивакувато чи навіть ризиковано. Не варто відкидати їх одразу — саме такі нестандартні підходи здатні дати результат, якого не принесли б звичні рішення. Колеги можуть здивуватися вашій сміливості, але саме зараз варто не боятися виділятися й пропонувати те, про що раніше мовчали. Середина тижня — середа і четвер — стане насиченою на професійні можливості: переговори, нові проєкти чи пропозиції можуть з'явитися майже з нічого, тож тримайте фокус і будьте готові діяти швидко.

Стосунки

У спілкуванні з людьми цього тижня варто бути відкритими до нового формату взаємодії — соціальна активність у середині тижня принесе цікаві знайомства й несподівані розмови. А от у вихідні особисте життя відходить на другий план: голова буде зайнята творчими ідеями та амбітними планами, і це нормально. Не варто форсувати романтику, якщо натхнення тягне в інший бік — партнер з розумінням поставиться до такого настрою, якщо ви чесно про нього скажете.

Здоров'я та енергія

Енергетика цього тижня нерівномірна: на початку — спокійна й зосереджена, у середині — майже вибухова. Використайте цей підйом сил для справ, які потребують концентрації, а на вихідних дайте собі час відновитися. Творчий азарт може заважати повноцінному відпочинку, тож варто свідомо виділяти паузи для сну й прогулянок, щоб не вигоріти до кінця тижня.

Найкращі дні тижня

Найважливішими стануть середа та четвер — саме тоді енергія дня буде відчутною, і варто використати її і в соціальному, і в професійному напрямку. Понеділок також вдалий для сміливих ідей, які пізніше можуть виявитися найкращим рішенням. А вихідні краще присвятити творчості та особистим амбіціям, а не стосункам.