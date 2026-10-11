Цього тижня зорі радять Козерогам більше спілкуватися через слова, ніж тримати емоції при собі. Прогноз на цей період оприлюднило видання Horoscope.com, і астрологи сходяться на тому, що чіткість висловлювань стане головним інструментом тижня.

Робота і фінанси

На початку тижня Козерогам варто фіксувати думки на папері - буквально. Якщо є важливий лист, звіт чи пропозиція, краще сформулювати все письмово: так легше зрозуміти власні бажання і донести їх колегам чи партнерам. Чіткість у формулюваннях допоможе уникнути плутанини, яка може виникати навколо через чужу неуважність або метушню. До середини тижня варто завершити ключові переговори та домовленості, бо потім фокус зміститься на стосунки з людьми, а не на справи.

Стосунки

У середу й четвер хтось із близького кола стане особливо прилипливим і вимагатиме уваги. Можливо, доведеться витратити більше часу й терпіння на підтримку цієї людини, але це допоможе їй заспокоїтися й позбутися тривоги. Не варто сприймати це як тягар - короткий період уважності окупиться спокоєм у стосунках. Ближче до вихідних друзі також стануть вимогливішими, ніж звично, і проситимуть більше часу та уваги. Головне - памʼятати, що за цією вимогливістю стоїть щира прихильність.

Здоровʼя та енергія

Емоційне навантаження цього тижня може трохи втомлювати, особливо якщо доводиться постійно підтримувати когось іншого. Козерогам варто виділити час для відпочинку увечері, не планувати занадто щільний графік на вихідні та дозволити собі паузу між робочими й особистими справами. Прогулянки або спокійні заняття без поспіху допоможуть відновити рівновагу і зберегти ясність думок до кінця тижня.

Найкращі дні тижня

Понеділок і вівторок - вдалий час для важливих розмов і письмових домовленостей, поки навколо ще немає метушні. А ось у пʼятницю варто бути обережними: ситуації можуть виглядати не так, як є насправді, тож не поспішайте з висновками і перевіряйте інформацію, перш ніж приймати рішення.