В Киеве образовалась свалка цветов мимозы

После праздника 8 марта в столице образовалась целая цветочная свалка мимозы. Об этом сообщила пользователь сайта "Kidstaff", сообщает Politeka.net.

По словам киевлянки, огромную кучу нераспроданных веток мимозы продавцы свалили горой на Троещине около овощного рынка.

«Фура "облегчилась" на обочине овощного рынка. Все урны вокруг забиты нарциссами, тюльпанами. Их специально переломали, чтоб никто не взял. А мимозы просто вывалили кучей. Прямо в картонных ящиках, ещё заклеенных. Возле кучи стыдливо паслись бабушки, которых отгонял водитель этой фуры, мол, брать нельзя. Открыла рот, сказала, что если брать нельзя – то пусть засовывает свое добро обратно, пока я ментов и телевидение не вызвала», – сообщила пользователь сети.

Также она отметила, что при упоминании полиции, неизвестный скрылся с «места преступления».

«Раскрыла несколько ящиков, набрали мимозы столько, сколько смогла увезти в машине, а бабульки – унести в руках. Уже развезла по друзьям, родне и раздала всем, в том числе пенсионеркам у себя на лавочке. И конечно себе оставила, пахнут безумно. Долго живу на свете, но такой дичи ещё не видела... Цветы безумно жаль», – завершила она свой рассказ.

Напомним, что на Отрадном в Киеве местные жители заметили хищников. В жилом массиве местные жители заметили хищную птицу – филина. Фотографии пернатого опубликовала местная жительница Светлана. Она обнаружила филина среди веток на дереве около парка.

«"Мудрые птицы" Отрадного.», – подписали фото.

В комментариях многие киевляне начали восхищаться увиденным.

«Класс! Никогда не видела», «Класс, последний раз видела свободную сову еще в школьном возрасте! Это круто, когда такие красавицы попадаются на глаза))))», «Какие обаяшки», «Светлана, это в отрадном парке?», «Я летом на В. Гавела их каждую ночь слышу. Они у нас селятся уже несколько лет подряд», «По фото больше всего похожа на ушастую сову.», – отметили пользователи сети под фото.

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