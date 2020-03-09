У Києві прорвало трубу поблизу житлового будинку, внаслідок чого затопило підвали, двір і машини, які були припарковані

Прорив стався у Солом'янський районі в Турецькому містечку близько 00:00-01:00 , а потоп був вже о 06:00. При цьому мешканці будинку залишилися повністю без води, повідомляє «Інформатор».

Щоб подивитися відео - проскрольте вниз)

Мешканці розповіли, що вночі почули гуркіт, а виглянувши у вікно, побачили б'ється з асфальту фонтан. Спочатку вода стікала в зливову каналізацію, але під ранок вони забилися і в сусідньому від місця прориву будинку утворилася «ріка» з брудом і піском. Воду перекрили тільки до 08:00.

Власникам припаркованих авто довелося вичерпувати воду з своїх машин відрами, надівши гумові чоботи або просто обв'язавши ноги пакетами.

На місці працювали правоохоронці, які задокументували скарги потерпілих місцевих жителів.

Прибулі на місце НП співробітники «Київводоканал» не змогли під'їхати до місця провалу та ліквідувати аварію з-за автомобіля, який стоїть прямо під під'їздом.

Власник машини боявся рухати машину з-за загрози ще одного провалу на вже треснувшем асфальті. А сусіди з погрозами намагалися домогтися від нього згоди на переміщення транспорту. Адже в будинку за адресою вулиця Пулюя, 1а взагалі немає води, ніякої.

зрештою чоловік погодився, і комунальники приступили до ліквідації НС.

Раніше повідомлялося, що в Києві багатостраждальний міст Патона «прорвало» прямо на очах у здивованих очевидців.

Незвичайне НП сталася з одним зі столичних мостів у вівторок, 3 березня. Прямо з «днища» мосту валив густий дим. Це змусило деяких свідків подій запідозрити, що міст горить.

Втім, пожежники або рятувальники не поспішали вирушати на місце події, тож природа «диму» залишалася невідомою.

У мережі також припустили, що міст «посипався» під вагою проїжджає по ньому транспорту. Втім, очевидці висловили і більш правдоподібну версію: з-під мосту не валив дим, а пар з-за прорвалася десь труби.

Нагадаємо, потоп у КИЄВІ: люди ошпарити окропом, всюди пар.

Як повідомляла Politeka, техногенна катастрофа: окріп б'є прямо з-під землі.

Також Politeka писала, що люди кричали від болю, число постраждалих від прорив труби з гарячою водою зросло: "Зваритися в окропі".