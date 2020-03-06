У Києві на Лісовий, в маршрутці №706, неадекватний "мужик" розбив дівчині ніс

Чоловік ударив дівчину після того, як вона попросила його не грубіянити, повідомляє Типичный Киев у Фейсбук.

Дівчині викликали швидку, мужика намагались заламати молоді люди, які викликали поліцію.

Користувачі мережі обурені вчинком чоловіка, зазначивши, що дівчина вчинила правильно, зробивши водію зауваження.

"Це вже за межею ! Бити жінку / дівчину ??? Дуже сподіваюся йому дали гідну відповідь чоловіки ! Дівчину дуже шкода !", "Бідна дівчина.

Дівчина поступила правильно, а чоловік мудило сьогодення. У мавпятник на кілька діб і дівчині принести вибачення і виплатити грошима, на лікування та моральну шкоду", " Куди котиться світ... Бидлядина. А що найприкріше, йому за це не буде нічого", " В ато його ! В саму гарячу точку", - пишуть в коментарях підписники пабліка.

Раніше ми писали, що у Києві водій маршрутки жорстко підрізав легковик.

У мережі киянин опублікував відео, на якому можна побачити, як маршрутка почала робити маневр (поворот) не зі своєї смуги, тим самим перекриваючи шлях потоку машин.

«Кажуть, що для подібних столичних маршруток є окреме місце в пеклі. Може, автор відео трохи переграє і просто упереджено ставиться до жовтих автобусів?», – прокоментували ролик в мережі.

Така поведінка на дорозі водія громадського транспорту могло з великою вірогідністю привести до масштабного ДТП, якби автор відео не встиг вчасно загальмувати.

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