У Києві на камери спостереження потрапила невдала спроба пограбування

Сьогодні, в ніч на 5 березня, у Києві злодій-невдаха намагався пограбувати магазин з аксесуарами. Про це повідомляють у співтоваристві «Київ оперативний» в Facebook, повідомляє Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Інцидент стався недалеко від метро Дружби Народів.

«На щастя, включилася сигналізація, його налякала. Якщо впізнали хлопця, пишіть в особисті повідомлення», – додають автори посту.

У коментарях користувачі почали сміятися з злодія-невдаху.

«Епік фейл однозначно. Ну звичайно ж сигналізація є, хто залишить магазин з дорогими речами», «Жесть...Тут же проходняк який.. І навіть вночі.. А навпаки, 24/7 кафешка.. 100% поруч звідки-то..», «Він молодий ще тільки вчиться. Дайте йому час...))))», «На 8 березня затарювався», «Свято скоро, готується....», «Коли терміново потрібна зарядка», «Фомку сховав, а значить прийде за нею, а на ній є його відбитки. Хоча можна і собакою спробувати знайти», «Ломик приховав.... спроба номер два буде», – відзначили в мережі.

Сьогодні вночі, злодій-невдаха намагався пограбувати магазин з аксесуарами на метро Дружби Народів. На щастя ввімкнулася сигналізація, яка його налякала. Якщо впізнали хлопця, напишіть нам в особисті повідомлення. Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 4. März 2020

Нагадаємо, що в Києві вже п'ять днів розшукують безвісти зниклого хлопця. Безвісти зник 24-річний Олексій Кондратенко.

В останній раз його бачили біля станції метро "Теремки" ще 29 лютого, коли він побачився зі своїм другом.

Після цього дня він не виходив жодного разу на зв'язок, телефон поза зоною. Рідні просять надати допомогу в пошуках.

Зараз про його місцезнаходження нічого не відомо.

Прикмети: волосся світле і короткі, середньої статури.

Особлива прикмета: татуювання ведмедя і напис на руці.

Рідні просять бачили Олексія дзвонити в поліцію по гарячій лінії 102.

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