В Киеве на камеры наблюдения попала неудачная попытка ограбления

Сегодня, в ночь на 5 марта, в Киеве вор-неудачник пытался ограбить магазин с аксессуарами. Об этом сообщают в сообществе «Киев оперативный» в Facebook, сообщает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Инцидент произошел недалеко от метро Дружбы Народов.

«К счастью, включилась сигнализация, его напугала. Если узнали парня, напишите нам в личные сообщения», – добавляют авторы поста.

В комментариях пользователи начали смеяться с вора-неудачника.

«Эпик фейл однозначно. Ну конечно же сигнализация есть, кто так оставит магазин с дорогими вещами», «Жесть...Тут же проходняк какой.. И даже ночью.. А напротив, 24/7 кафешка.. 100% рядом откуда-то..», «Он молодой еще только учится. Дайте ему время...))))», «На 8 марта затаривался», «Праздник скоро, готовится....», «Когда срочно нужна зарядка», «Фомку спрятал, а значит придёт за ней, а на ней есть его отпечатки. Хотя можно и собакой попробовать найти», «Ломик припрятал.... попытка номер два будет», – отметили в сети.

Сьогодні вночі, злодій-невдаха намагався пограбувати магазин з аксесуарами на метро Дружби Народів. На щастя ввімкнулася сигналізація, яка його налякала. Якщо впізнали хлопця, напишіть нам в особисті повідомлення. Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 4. März 2020

Напомним, что в Киеве уже пять дней разыскивают без вести пропавшего парня. Без вести исчез 24-летний Алексей Кондратенко.

В последний раз его видели возле станции метро "Теремки" еще 29 февраля, когда он увиделся со своим другом.

После этого дня он не выходил ни разу на связь, телефон вне зоны. Родные просят оказать помощь в поисках.

Сейчас о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: волосы светлые и короткие, среднего телосложения.

Особая примета: татуировки медведя и надпись на руке.

Родные просят видевших Алексея звонить в полицию по горячей линии 102.

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