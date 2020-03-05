Постраждалі кияни подали в суд за зруйновану квартиру

У Києві будівельники під час робіт проломили стелю сусідам

На даху будинку на вулиці Антоновича, 17а надбудували над будинком мансарду ще в 20-м столітті, а над нею добудували ще один поверх. Фото і відео опублікував активіст Юрій Хорунжий, повідомляє Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Під час робіт будівельники пробили стелю сусідам знизу, і ті були змушені виїхати на час судових процесів.

На одному з відео, знятих з квартири знизу, видно дірку в стелі, крізь яку летять іскри від зварювального апарату. У будинку з'явилися тріщини.

Цікаво, що це сталося недалеко від скандальної надбудови на вулиці Саксаганського. Комунальники вже демонтують її.

Gepostet von Yurii Khorunzhyi am Donnerstag, 27. Februar 2020

Нагадаємо, що в Києві городяни обурені надбудовою на п'ятому поверсі будинку на Майдані. Так, у суботу, кияни виявили на даху будинку, який знаходиться на Майдані надбудову на п'ятому поверсі. У цьому будинку також розташований і громадське харчування McDonalds.

Однією з перших про надбудову написала у своєму Facebook професор кафедри публічного управління й адміністрування Національної академії внутрішніх справ України Тамара Мазур.

«Виходжу вранці гуляти з дитиною, піднімаю голову, а тут — типова картина для центру Києва: якийсь житель самого центру столиці вирішив собі добудувати курятнічек», — написала Мазур.

Варто відзначити, що це будівля 1952 року побудови і будь-які надбудови на ньому можуть кардинально зіпсувати зовнішній вигляд міста.

Кияни також були вкрай обурені такою надбудовою і висловили це під постом Мазур.

Також ми писали, що кияни залишилися без води. 5 березня в Києві стався ряд аварій на мережі холодного водопостачання.

За станом на ранок 5 березня води немає за такими адресами:

вул. Якутська 8, 14

вул. Межова, 22A

вул. Дев'ятого Травня, 49

Крім того, до 16:00 не включать холодне водопостачання за адресами:

вул. Якутська 8, 14

вул. Петра Радченка, 1-17

вул. Дев'ятого Травня, 49

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