В Киеве строители во время работ проломили потолок соседям
На крыше дома на улице Антоновича, 17а надстроили над домом мансарду еще в 20-м веке, а над ней достроили еще один этаж. Фото и видео опубликовал активист Юрий Хорунжий, сообщает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Во время работ строители пробили потолок соседям снизу, и те были вынуждены уехать на время судебных процессов.
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На одном из видео, снятых из квартиры снизу, видно дыру в потолке, сквозь которую летят искры от сварочного аппарата. В доме также появились трещины.
Интересно, что это произошло недалеко от скандальной надстройки на улице Саксаганского. Комунальщики уже демонтируют ее.
Напомним, что в Киеве горожане возмущены надстройкой на пятом этаже дома на Майдане. Так, в субботу, киевляне обнаружили на крыше дома, который находится на Майдане надстройку на пятом этаже. В этом здании также расположен и общепит McDonalds.
Одной из первых о надстройке написала в своем Facebook профессор кафедры публичного управления и администрирования Национальной академии внутренних дел Украины Тамара Мазур.
«Выхожу утром гулять с ребенком, поднимаю голову, а здесь — типичная картина для центра Киева: некий житель самого центра столицы решил себе достроить курятничек», — написала Мазур.
Стоит отметить, что это здание 1952 года постройки и любые надстройки на нем могут кардинально испортить внешний вид города.
Киевляне также были крайне возмущены такой надстройкой и высказали это под постом Мазур.
Также мы писали, что киевляне остались без воды. 5 марта в Киеве произошел ряд аварий на сети холодного водоснабжения.
По состоянию на утро 5 марта воды нет по таким адресам:
- ул. Якутская 8, 14
- ул. Межевая, 22A
- ул. Девятого Мая, 49
Кроме того, до 16:00 не включат холодное водоснабжение по адресам:
- ул. Якутская 8, 14
- ул. Петра Радченко, 1-17
- ул. Девятого Мая, 49
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