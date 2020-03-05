Кияни залишилися без води
5 березня в Києві стався ряд аварій на мережі холодного водопостачання, повідомили в прес-службі "Київводоканалу".
Ремонтні бригади вже працюють над локалізацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання.
За станом на ранок 5 березня води немає за такими адресами:
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вул. Якутская 8, 14
вул. Межова, 22A
вул. Дев'ятого Травня, 49
Крім того, до 16:00 не включать холодне водопостачання за адресами:
вул. Якутская 8, 14
вулиця Петра Радченка, 1-17
вул. Дев'ятого Травня, 49
Нагадаємо, що у Києві розшукують магазинного злодія, який виніс вершкове масло на велику суму
Так, невідомий виніс з магазину масло на суму понад 800 гривень. Постраждала дівчина-продавець, яка не встежила. У неї відняли цю суму із зарплати.
Інцидент стався в магазині на Борщагівська, 171/18.
«Цей персонаж є злодієм, вкрав з магазину, який знаходиться на Борщагівська, 171/18, вершкове масло, на більш, ніж 800 гривень. Дівчинку-працівника магазину вже не врятувати, і вона сплатила збиток, але хотілося б застерегти інших від цієї гидоти злодійський і знайти його», – підписали в мережі.
У коментарях користувачі відзначили незвичайність такого злодіяння. Більшість стала на бік дівчинки, у якої вилучили гроші не з її вини.
«А при чому тут дівчинка працівник? Чому її змусили сплатити! На кожному магазині є певний відсоток втрати! І за товар несе відповідальність явно не рядовий співробітник! На місці дівчинки звернулася в податкову і поліцію, це здирництво. Нахрена вам шановні керівники відео якщо ви їм не користуєтесь! Як вона з каси повинна була побачити!? Касир несе відповідальність за гроші! Охорона куди дивилася?! Бабло з працівників збивати вміє. Позорище!», «Поверніть дівчинці 800 грн!», – розсердилися кияни.
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