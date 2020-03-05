Названі адреси, де не буде води до вечора

Кияни залишилися без води

5 березня в Києві стався ряд аварій на мережі холодного водопостачання, повідомили в прес-службі "Київводоканалу".

Ремонтні бригади вже працюють над локалізацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання.

За станом на ранок 5 березня води немає за такими адресами:

вул. Якутская 8, 14

вул. Межова, 22A

вул. Дев'ятого Травня, 49

Крім того, до 16:00 не включать холодне водопостачання за адресами:

вул. Якутская 8, 14

вулиця Петра Радченка, 1-17

вул. Дев'ятого Травня, 49

Нагадаємо, що у Києві розшукують магазинного злодія, який виніс вершкове масло на велику суму

Так, невідомий виніс з магазину масло на суму понад 800 гривень. Постраждала дівчина-продавець, яка не встежила. У неї відняли цю суму із зарплати.

Інцидент стався в магазині на Борщагівська, 171/18.

«Цей персонаж є злодієм, вкрав з магазину, який знаходиться на Борщагівська, 171/18, вершкове масло, на більш, ніж 800 гривень. Дівчинку-працівника магазину вже не врятувати, і вона сплатила збиток, але хотілося б застерегти інших від цієї гидоти злодійський і знайти його», – підписали в мережі.

У коментарях користувачі відзначили незвичайність такого злодіяння. Більшість стала на бік дівчинки, у якої вилучили гроші не з її вини.

«А при чому тут дівчинка працівник? Чому її змусили сплатити! На кожному магазині є певний відсоток втрати! І за товар несе відповідальність явно не рядовий співробітник! На місці дівчинки звернулася в податкову і поліцію, це здирництво. Нахрена вам шановні керівники відео якщо ви їм не користуєтесь! Як вона з каси повинна була побачити!? Касир несе відповідальність за гроші! Охорона куди дивилася?! Бабло з працівників збивати вміє. Позорище!», «Поверніть дівчинці 800 грн!», – розсердилися кияни.

Внимание! #Розыск! Данный персонаж является вором, украл из магазина, который находится на Борщаговской, 171/18, украл сливочное масло, на более, чем 800 гривен. Девочку-работника магазина уже не спасти и она оплатила убыток, но хотелось бы предостеречь других от этой мерзости воровской и найти его. Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 4. März 2020

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