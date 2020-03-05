В Борисполі поліцейські затримали неадекватного гонщика

У Борисполі поліція зупинила гонщика, який літав по вулицях міста на чужому автомобілі. Коли копи заблокували йому рух, чоловік вийшов і приставив собі пістолет до скроні. Про це написали в групі Київ Оперативний в Facebook, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

На місце викликали поліцію особливого призначення України.

У прес-службі поліції відзначили, що його вже затримали. Чоловік був раніше судимий за незаконне заволодіння автомобілем.

"Проводилася спецоперація із затримання раніше судимого особи, розшукувався за опануванням автомобіля. Особистість затримали, на місці працюють поліцейські. Чоловік був озброєний", - розповіли в прес-службі.

У мережі залишили жорстокі коментарі користувачі.

«Весняне загострення у божевільних... треба просто допомогти натиснути на курок. одним долбнем менше буде. та ніхто і не помітить його відсутності», «Ну так він же до себе приставив пістолет, навіщо його оточили 10 поліцейських нехай стріляється.», «І не треба його зупиняти», «І не треба його зупиняти», «Прям як в Штатах. SWAT є, не вистачає вертольота і K-9)», «Боюся один одного перестріляють.», «Та хай би стріляв собі в голову життєво важливий орган не зачепило», – відзначили в мережі кияни.

Щойно у Борисполі, за словами правоохоронців, зупинили гонщика, який літав вулицями міста. Коли копи заблокували рух автівці, чоловік вийшов та приставив собі пістолет до голови. На місце прибув #КОРД. Gepostet von Киев Оперативный am Donnerstag, 5. März 2020

Нагадаємо, що жителі столиці не можуть скористатися ні тролейбусами, ні електричками. У Києві 5 березня з певних причин не ходять тролейбуси і деякі рейси міських електричок.

Так, на Печерську зупинилися тролейбуси на бульварі Лесі Українки. Зокрема, не ходять тролейбуси №14, №32 і №15 в бік станції метро "Палац спорту".

за Причиною непередбаченої зупинки транспорту стало ДТП на Оболоні і в центрі столиці.

Зараз на місці аварій працює поліція.

Також вранці 5 березня в Києві скасували 9 рейсів міських електричок. Зокрема, скасовані потяги №№7304, 7313/14, 7323/24, 7402, 7404, 7409/10, 7411/12, 7415/16, 7417/18.

Відміна поїздів сталася з технічних причин.

Внимание! #Розыск! Данный персонаж является вором, украл из магазина, который находится на Борщаговской, 171/18, украл сливочное масло, на более, чем 800 гривен. Девочку-работника магазина уже не спасти и она оплатила убыток, но хотелось бы предостеречь других от этой мерзости воровской и найти его. Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 4. März 2020

Нагадаємо, автобус з пасажирами спалахнув у Києві, чорний дим застелив вулицю: кадри ПП

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