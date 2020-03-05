В Борисполі поліцейські затримали неадекватного гонщика
У Борисполі поліція зупинила гонщика, який літав по вулицях міста на чужому автомобілі. Коли копи заблокували йому рух, чоловік вийшов і приставив собі пістолет до скроні. Про це написали в групі Київ Оперативний в Facebook, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
На місце викликали поліцію особливого призначення України.
У прес-службі поліції відзначили, що його вже затримали. Чоловік був раніше судимий за незаконне заволодіння автомобілем.
Соковита брюнетка з "Квартал 95" одним фото змусила заздрити: "Треба ж яка"
З'явилося фото з палати зараженого коронавірусом українця: "паніка наростає", що зараз відбувається в Чернівцях
Мейхер втомилася мовчати і видала всю правду про стосунки з Меладзе: "Мене не спокушувало..."
Балан приголомшив заявою про інше життя, мережа кипить: «Дан, ти нас лякаєш»
"Проводилася спецоперація із затримання раніше судимого особи, розшукувався за опануванням автомобіля. Особистість затримали, на місці працюють поліцейські. Чоловік був озброєний", - розповіли в прес-службі.
У мережі залишили жорстокі коментарі користувачі.
«Весняне загострення у божевільних... треба просто допомогти натиснути на курок. одним долбнем менше буде. та ніхто і не помітить його відсутності», «Ну так він же до себе приставив пістолет, навіщо його оточили 10 поліцейських нехай стріляється.», «І не треба його зупиняти», «І не треба його зупиняти», «Прям як в Штатах. SWAT є, не вистачає вертольота і K-9)», «Боюся один одного перестріляють.», «Та хай би стріляв собі в голову життєво важливий орган не зачепило», – відзначили в мережі кияни.
Нагадаємо, що жителі столиці не можуть скористатися ні тролейбусами, ні електричками. У Києві 5 березня з певних причин не ходять тролейбуси і деякі рейси міських електричок.
Так, на Печерську зупинилися тролейбуси на бульварі Лесі Українки. Зокрема, не ходять тролейбуси №14, №32 і №15 в бік станції метро "Палац спорту".
за Причиною непередбаченої зупинки транспорту стало ДТП на Оболоні і в центрі столиці.
Зараз на місці аварій працює поліція.
Також вранці 5 березня в Києві скасували 9 рейсів міських електричок. Зокрема, скасовані потяги №№7304, 7313/14, 7323/24, 7402, 7404, 7409/10, 7411/12, 7415/16, 7417/18.
Відміна поїздів сталася з технічних причин.
Нагадаємо, автобус з пасажирами спалахнув у Києві, чорний дим застелив вулицю: кадри ПП
Як повідомляла Politeka, аномальна температура в Києві вразила метеорологів: такого не було десятки років
Також Politeka писала, "Осторожно міни": кадри небезпечної знахідки біля автотраси в Києві