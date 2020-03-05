В Борисполі поліцейські затримали неадекватного гонщика

У Борисполі поліція зупинила гонщика, який літав по вулицях міста на чужому автомобілі. Коли копи заблокували йому рух, чоловік вийшов і приставив собі пістолет до скроні. Про це написали в групі Київ Оперативний в Facebook, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

На місце викликали поліцію особливого призначення України.

У прес-службі поліції відзначили, що його вже затримали. Чоловік був раніше судимий за незаконне заволодіння автомобілем. 

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"Проводилася спецоперація із затримання раніше судимого особи, розшукувався за опануванням автомобіля. Особистість затримали, на місці працюють поліцейські. Чоловік був озброєний", - розповіли в прес-службі.

У мережі залишили жорстокі коментарі користувачі.

«Весняне загострення у божевільних... треба просто допомогти натиснути на курок. одним долбнем менше буде. та ніхто і не помітить його відсутності», «Ну так він же до себе приставив пістолет, навіщо його оточили 10 поліцейських нехай стріляється.», «І не треба його зупиняти», «І не треба його зупиняти», «Прям як в Штатах. SWAT є, не вистачає вертольота і K-9)», «Боюся один одного перестріляють.», «Та хай би стріляв собі в голову життєво важливий орган не зачепило», – відзначили в мережі кияни.

Щойно у Борисполі, за словами правоохоронців, зупинили гонщика, який літав вулицями міста. Коли копи заблокували рух автівці, чоловік вийшов та приставив собі пістолет до голови. На місце прибув #КОРД.

Gepostet von Киев Оперативный am Donnerstag, 5. März 2020

Нагадаємо, що жителі столиці не можуть скористатися ні тролейбусами, ні електричками. У Києві 5 березня з певних причин не ходять тролейбуси і деякі рейси міських електричок.

Так, на Печерську зупинилися тролейбуси на бульварі Лесі Українки. Зокрема, не ходять тролейбуси №14, №32 і №15 в бік станції метро "Палац спорту".

за Причиною непередбаченої зупинки транспорту стало ДТП на Оболоні і в центрі столиці.

Зараз на місці аварій працює поліція.

Також вранці 5 березня в Києві скасували 9 рейсів міських електричок. Зокрема, скасовані потяги №№7304, 7313/14, 7323/24, 7402, 7404, 7409/10, 7411/12, 7415/16, 7417/18.

Відміна поїздів сталася з технічних причин.

Внимание! #Розыск! Данный персонаж является вором, украл из магазина, который находится на Борщаговской, 171/18, украл сливочное масло, на более, чем 800 гривен. Девочку-работника магазина уже не спасти и она оплатила убыток, но хотелось бы предостеречь других от этой мерзости воровской и найти его.

Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 4. März 2020

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