В Борисполе полицейские задержали неадекватного гонщика

В Борисполе полиция остановила гонщика, который летал по улицам города на чужом автомобиле. Когда копы заблокировали ему движение, мужчина вышел и приставил себе пистолет к виску. Об этом написали в группе Киев Оперативный в Facebook, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На место вызвали полицию особого назначения Украины.

В пресс-службе полиции отметили, что его уже задержали. Мужчина был ранее судим за незаконное завладением автомобилем.

"Проводилась спецоперация по задержанию ранее судимого лица, разыскивался за овладением автомобиля. Личность задержали, на месте работают полицейские. Мужчина был вооружен", - рассказали в пресс-службе.

В сети оставили жестокие комментарии пользователи.

«Весеннее обострение у умалишенных... надо просто помочь нажать на курок. одним долбнем меньше будет. и никто и не заметит его отсутствия», «Ну так он же к себе приставил пистолет, зачем его окружили 10 полицейских пусть стреляется.», «И не надо его останавливать», «И не надо его останавливать», «Прям как в Штатах. SWAT есть, не хватает вертолёта и K-9)», «Боюсь друг друга перестреляют.», «Та пусть бы стрелял себе в голову жизненно важный орган бы не зацепило», – отметили в сети киевляне.

Щойно у Борисполі, за словами правоохоронців, зупинили гонщика, який літав вулицями міста. Коли копи заблокували рух автівці, чоловік вийшов та приставив собі пістолет до голови. На місце прибув #КОРД. Gepostet von Киев Оперативный am Donnerstag, 5. März 2020

Напомним, что жители столицы не могут воспользоваться ни троллейбусами, ни электричками. В Киеве 5 марта по определенным причинам не ходят троллейбусы и некоторые рейсы городских электричек.

Так, на Печерске остановились троллейбусы на бульваре Леси Украинки. В частности, не ходят троллейбусы №14, №32 и №15 в сторону станции метро "Дворец спорта".

Причиной непредвиденной остановки транспорта стало ДТП на Оболони и в центре столицы.

Сейчас на месте аварий работает полиция.

Также утром 5 марта в Киеве отменили 9 рейсов городских электричек. В частности, отменены поезда №№7304, 7313/14, 7323/24, 7402, 7404, 7409/10, 7411/12, 7415/16, 7417/18.

Отмена поездов произошла по техническим причинам.

Внимание! #Розыск! Данный персонаж является вором, украл из магазина, который находится на Борщаговской, 171/18, украл сливочное масло, на более, чем 800 гривен. Девочку-работника магазина уже не спасти и она оплатила убыток, но хотелось бы предостеречь других от этой мерзости воровской и найти его. Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 4. März 2020

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