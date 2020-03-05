В Борисполе полицейские задержали неадекватного гонщика
В Борисполе полиция остановила гонщика, который летал по улицам города на чужом автомобиле. Когда копы заблокировали ему движение, мужчина вышел и приставил себе пистолет к виску. Об этом написали в группе Киев Оперативный в Facebook, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
На место вызвали полицию особого назначения Украины.
В пресс-службе полиции отметили, что его уже задержали. Мужчина был ранее судим за незаконное завладением автомобилем.
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"Проводилась спецоперация по задержанию ранее судимого лица, разыскивался за овладением автомобиля. Личность задержали, на месте работают полицейские. Мужчина был вооружен", - рассказали в пресс-службе.
В сети оставили жестокие комментарии пользователи.
«Весеннее обострение у умалишенных... надо просто помочь нажать на курок. одним долбнем меньше будет. и никто и не заметит его отсутствия», «Ну так он же к себе приставил пистолет, зачем его окружили 10 полицейских пусть стреляется.», «И не надо его останавливать», «И не надо его останавливать», «Прям как в Штатах. SWAT есть, не хватает вертолёта и K-9)», «Боюсь друг друга перестреляют.», «Та пусть бы стрелял себе в голову жизненно важный орган бы не зацепило», – отметили в сети киевляне.
Напомним, что жители столицы не могут воспользоваться ни троллейбусами, ни электричками. В Киеве 5 марта по определенным причинам не ходят троллейбусы и некоторые рейсы городских электричек.
Так, на Печерске остановились троллейбусы на бульваре Леси Украинки. В частности, не ходят троллейбусы №14, №32 и №15 в сторону станции метро "Дворец спорта".
Причиной непредвиденной остановки транспорта стало ДТП на Оболони и в центре столицы.
Сейчас на месте аварий работает полиция.
Также утром 5 марта в Киеве отменили 9 рейсов городских электричек. В частности, отменены поезда №№7304, 7313/14, 7323/24, 7402, 7404, 7409/10, 7411/12, 7415/16, 7417/18.
Отмена поездов произошла по техническим причинам.
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